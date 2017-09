5 pracovních návyků, kterých byste se měli do konce roku zbavit

K dosažení toho, po čem toužíte, je občas třeba změnit zaběhnutou rutinu a překopat své plány. Jakou taktiku zvolit, abyste dosáhli svého cíle dřív, než bude pozdě? Úspěšné osobnosti se podělily o své rady.

Blíží se podzim. Přesto vám možná zbývá jedno nebo dvě novoroční předsevzetí, které jste od ledna nedokázali splnit. Myslíte si, že je vše ztraceno? Server Fast Company oslovil několik úspěšných lidí, kteří se podělili o své tipy.

Možná, že vše, co potřebujete k tomu, abyste znovu započali svůj postup vpřed, je zbavit se svých zlozvyků a oprostit se od falešných nadějí směřujících k nedosažitelným cílům. To vám umožní soustředit svou energii na jednu konkrétní záležitost, kterou toužíte změnit či vylepšit. Následující tipy vás mohou inspirovat, jak se v plněný slibů daných sami sobě dál zdokonalit.

1. V práci se nemusíte účastnit všeho

„Jsem muž činu,“ tvrdí o sobě Michael Litt, výkonný ředitel videoplatformy Vidyard. „Rád se přímo účastním práce, kterou vytvářím.“. Během roku Litt přeorganizovával svou společnost, která z nadějného startupu vyrostla ve velkou firmu. Zpětně k tomu říká: „Dokázal jsem improvizovat a odstraňovat problémy. To ze mě udělalo silného týmového hráče. Ale jak šel čas a my jsme si mohli dovolit najímat víc skutečně dobrých, kvalifikovaných lidí, stal se z toho vlastně zlozvyk.“

Co získáte: Stanete se vůdcem, který vidí celek

Teď na podzim se Litt začal soustředit na to, aby byl méně mužem činu a více výkonným ředitelem, tedy „někým, kdo může pomoci naplánovat a uvést do praxe dlouhodobou firemní strategii, kdo z tisíce drobných detailů vytvoří celistvý obraz“. „Nikdy to nebyla moje silná stránka a nepřišlo to přirozeně,“ přiznává Litt. „Ale v posledních měsících jsem si začal uvědomovat, že být v něčem špatný znamená zjišťovat, jak se zlepšit. Často je to nepříjemné, ale je to nezbytné.“

„Abych se někam posunul, začal jsem bez ohlášení obvolávat profesionály, kteří jsou v kariérním žebříčku několik stupňů nade mnou. Někteří z nich mě ignorovali,“ říká Litt, nicméně uznává, že také získal několik cenných rad. „Uvědomil jsem si důležitost neustálého učení se. Mluvit s kolegy, kteří na tom dřív byli stejně jako já, mi dalo mnohem jasnější představu o cestě vzhůru.“

2. Neprokrastinujte u nudných věcí

Po rozličných změnách v kariéře následovaných ročním cesrováním po Evropě, během něhož založila marketingovou firmu, se Arianna O´Dellová usadila v Soulu. Poslední měsíce soustředila svou energii na vytváření sortimentu své firmy. „Vymýšlet produkty pro svůj e-shop byla zábava, teď je ale čas udělat tu těžší část - hledat distributory, uzavírat obchody, nacházet partnery,“ popisuje v e-mailu pro Fast Company.

Co získáte: Konečně se dostanete k důležitým věcem

O´Dellová přiznává, že je třeba přestat prokrastinovat a odkládat ty části podnikání, které ji tolik nebaví. „Myslím si, že mým zlozvykem je odkládání méně zábavných věcí i tehdy, když vím, že bych se na ně měla soustředit. (Ani mi nepřipomínejte tu hromadu účtů, co na mě tenhle měsíc čekají!) Proto se nyní vzdávám všech svých nových nápadů (i když jsou báječné), dokud můj příjem nebude takový, jaký jsem si vytyčila. Doufám, že do začátku roku 2018 zlepším svou schopnost obchodovat.“

3. Skoncujte s micromanagingem

Allen Gannett, výkonný ředitel marketingové platformy TrackMaven, se snaží zbavit podobného zlozvyku jako Michael Litt, volí ale jinou taktiku. „Po celý rok jsem se snažil přestat s micromanagingem (tedy neustálým pozorováním a kontrolou podřízených, pozn. red.),“ říká. „Jak se naše společnost rozvíjela, moje puntičkářská, ambiciózní povaha začala být v konfliktu s jejími potřebami. Zkušení manažeři, které jsem najal, nejenže potřebovali víc prostoru, ale dokonce jim prospívala jistá autonomie.“

Co získáte: Čas pěstovat nové dovednosti

Místo toho, aby se snažil nahlížet na firmu jako na cele, se Gannett snaží držet dál od záležitostí byznysu. „Svou pečlivost si vybíjím ve volném čase. Například mnohem víc píšu, pracovně i pro zábavu. V oblasti psaní mohu snáze prosazovat svá rozhodnutí, protože v ní ve firmě působí jen velmi málo lidí,“ vysvětluje Gannett.

„Zdá se, že to funguje. Už se v práci tolik prosazovat nepotřebuji. Můj tým je šťastnější a lidé mě mají jako manažera raději. Jen se neptejte mých editorů, jestli se mnou rádi pracují!“



4. Přestaňte trávit čas před obrazovkou

Spisovatel Neil Pasricha se nedávno doslechl o studii, která tvrdila, že používání technologií před spaním může zhoršit kvalitu spánku. Rozhodl se tedy, že bude večer svůj telefon používat méně. „Po večeři už nebudu kontrolovat mobil ani se dívat na jakékoli jiné obrazovky,“ říká. Aby změně napomohl, nechává si nabíječku ve sklepě a telefon do ní po návratu domů zapojí.

Koučku, konzultantku a spisovatelku Suzan Bondovou zase rozptylovala televize. Zpětně si uvědomuje, že v minulosti trávila příliš mnoho času „ponořená ve všech bezvýznamných pořadech, které se tehdy vysílaly“. Později začala sledovat seriály také online na Amazonu, Netflixu, HBO Now a Hulu. „Bylo až příliš jednoduché pohroužit se do seriálů, dívat se epizodu za epizodou na Ozark, Příběh služebnice i na staré série Fixer Upper.“

Co získáte: Víc času na koníčky a vlastní projekty

Bondová v průběhu léta pracovala na tom, aby se zlozvyku zbavila, a vyplácí se jí to již teď. „Ačkoli jsem dřív byla známá tím, že přečtu víc než 65 knih za rok, moje četba se postupně zpomalovala,“ vysvětluje. Teď, když její pozornost neodvádí seriály a filmy, začala znovu číst. „Přečtu čtyři knihy měsíčně. Také jsem nahrála deset dílů svého nového podcastu, Indiedots. Těším se na to, až využiji čas, který jsem dřív trávila zíráním na obrazovku, pro nové kreativní projekty v roce 2018.“

Stále ještě je čas. Tak se nevzdávejte, bez ohledu na to, jaký cíl jste si stanovili. Slyšet, jak čas odtikává a blíží se nový rok, vám může dodat přesně tu motivaci, kterou jste dosud postrádali. Stačí, když se zbavíte všeho, co vás rozptyluje.