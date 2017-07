Alkohol rovná se paměť jako slon? Pití pomáhá vybavit si informace, tvrdí studie

PRAHA Požívání alkoholu může zlepšit paměť. Akademici na to poukázali během studie, které se zúčasnilo celkem 88 mužů i žen. Po zadaných úkolech jedna skupina pila alkohol, druhá ne. Výsledky opakované úlohy další den byly překvapivé.

Studie se podle serveru telegraph.co.uk zúčastnilo celkem 31 mužů a 57 žen ve věku od 18 do 53 let. Byli rozděleni do dvou skupin. Určili si, jestli budou pít tolik, kolik se jim zlíbí (v průměru čtyři alkoholové jednotky, které odpovídají například dvěma skleničkám vína), nebo jestli nebudou pít vůbec. První úkol se týkal zapamatování daných slov, další vybavení si obrázků.

Druhý den testování byla všem zadaná stejná úloha. Ti, kteří po naučení předchozí den pili alkohol, si slov pamatovali více. U úkolu s obrázky nebyly zjištěny významné rozdíly.

„Náš výzkum ukázal to, že ti, kteří pili alkohol, se při opakovaném učení slov umístili lépe. Zároveň byl tento efekt silnější mezi těmi, kteří pili více,“ okomentovala výzkum profesorka Celia Morganová. Podle jejích slov nejsou příčiny tohoto účinku zcela pochopeny. „Hlavním vysvětlením je to, že alkohol blokuje učení nových informací, a proto má mozek k dispozici více prostředků pro uložení naučených jevů do dlouhodobé paměti,“ dodala.

„Teorie spočívá v tom, že hipokampus (součást mozku, která hraje velkou roli při krátkodobém uchování informací) přenáší upevněné vzpomínky z krátkodobé paměti do dlouhodobější,“ vysvětluje Morganová.

Výzkumní pracovníci z anglické univerzity Exeter zdůrazňují, že tento malý pozitivní účinek by měl být brán v potaz stejně jako dobře známé negativní účinky nadměrného požívání alkoholu - obecně dopad na duševní a fyzické zdraví.



Účinek byl v laboratorních podmínkách prokázán již dříve. Ovšem tato studie byla první, která testovala lidi popíjící v jejich domovech v přirozeném prostředí.