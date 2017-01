Antibiotika nejsou univerzální řešení na vše, říká lékařka

LN Říká se, že léčená rýma trvá týden a neléčená sedm dní. Platí to, nebo se za těmito potížemi mohou skrývat vážnější problémy?

Tato lidová moudrost je v zásadě pravdivá. Pokud ale rýma trvá déle, tedy více týdnů, nebo má atypický průběh, kdy pacient cítí, že má ucpaný nos, a je pro něj vysmrkávání velmi obtížné, případně dochází ke stékání hlenu do krku, je vhodné otorinolaryngologické, eventuálně alergologické vyšetření. Může se totiž jednat o alergickou rýmu nebo zánět vedlejších dutin nosních nebo také nosní polypózu čili výskyt polypů, což je častá příčina dlouhodobé nosní neprůchodnosti, zhoršení čichu a podobně. Lékař specialista je schopen tato onemocnění od sebe rozeznat, správně je diagnostikovat a nasadit odpovídající léčbu.

LN Nejen rýma, ale i kašel jsou pro mnoho lidí nechtěnými, avšak častými společníky zimních měsíců. Kdy se s nimi vydat k lékaři?

Běžné nachlazení, které provází rýma, mírný kašel a bolest v krku spolu se zvýšenou teplotou, lze většinou zvládnout doma. Běžná viróza, označovaná právě jako „nachlazení“, trvá přibližně týden a ve většině případů probíhá nekomplikovaně. Správná domácí léčba má zahrnovat klidový režim, tedy skutečný odpočinek v posteli, nikoliv „přecházení“ nemoci, a také doplnění vitaminů, ideálně v podobě čerstvé zeleniny a ovoce. Namístě je aplikace nosních kapek, které uvolní a zprůchodní nos – s jejich výběrem vám poradí v lékárně – a současně užívání léků s analgetickým a protizánětlivým účinkem, běžně označovaných jako léky na léčbu nachlazení. Pokud se tato léčba míjí účinkem, potíže přetrvávají, nebo se dokonce zhoršují, je namístě návštěva lékaře, ať už praktického lékaře pro dospělé, nebo praktického lékaře pro děti a dorost. Ten případně rozhodne o návštěvě dalšího specialisty.

LN Kdy ale raději nečekat několik dní na zlepšení stavu a do ordinace se vypravit rovnou?

Pokud se stav nemocného výrazně zhorší nebo když teplota vyšší než 38 °C trvá víc než 24 hodin. Nemocný by také měl vyhledat lékařskou pomoc, když se objeví prudká bolest, například ucha, a samozřejmě závažná změna celkového stavu. To může být třeba dušnost u zánětu hrtanu či porucha vědomí.

LN Jaké komplikace se mohou objevit u běžného nachlazení?

Je jich celá řada. Jedná se například o zánět středního ucha, který postihuje nejen děti, ale také dospělé a projevuje se silnými bolestmi ucha či uší, laryngitidu, tedy zánět hrtanu, nebo se může objevit zánět vedlejších nosních dutin. K častým následným komplikacím způsobeným bakteriální nákazou patří rovněž angína či zánět průdušek a případně zánět plic.

LN Kdy má při infekcích dýchacích cest smysl nasadit antibiotika?

Běžné nachlazení je virové onemocnění, a proto použití antibiotik, která jsou určená pro léčbu bakteriálních onemocnění, nemá smysl. Antibiotická léčba by prostě na virovou infekci nefungovala. Přesto si někteří pacienti myslí, že antibiotika jsou „univerzálním řešením“ pro všechny infekce dýchacích cest, což je omyl. Antibiotika se nasadí, pokud nastane následná bakteriální komplikace. Pak mohou nemocnému přinést skutečnou úlevu a zastavit infekci.

LN Je nutné, aby nasazení antibiotik předcházelo mikrobiologické vyšetření v laboratoři?

Při běžných virových nebo bakteriálních infekcích horních cest dýchacích se výtěry standardně neprovádějí. Důvodem je to, že často je vývoj onemocnění při komplikacích tak rychlý, že si nemůžeme dovolit prodlení způsobené čekáním na výsledek výtěru a antibiotika nasazujeme na základě klinického vyšetření pacienta. Výtěr, kdy lékař pomocí sterilní štětičky setře povrch mandle či nosohltanu a odešle tento biologický materiál do laboratoře k mikrobiologickému vyšetření, je namístě provést, když se stav nemocného i přes nasazenou antibiotickou léčbu nelepší či se infekce dýchacích cest u něj často opakují.