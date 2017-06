Antibiotika při léčbě zvířecích mazlíčků. Na co dát pozor, radí veterinář

Role bakterií v těle

Bakterie jsou mikroskopické všudypřítomné živé organismy, které žijí na každé živé i neživé věci, v ní nebo v jejím okolí. Velmi důležitá je role bakterií v zažívacím traktu, kde bakterie vstupují do kontaktu se slizničním imunitním systémem. Ve sliznicích je vytvořena specifická lymfatická tkáň zajišťující obranu před choroboplodnými zárodky, které přicházejí do kontaktu s povrchem těla. Imunitní systém přitom musí například ve střevě rozeznat, jaké bakterie jsou neškodné či dokonce prospěšné střevní mikroflóře a jaké naopak je třeba ihned zneškodnit.



Léčba antibiotiky

Cílem používání antibiotik je pomoci tělu ve snaze o eliminaci bakteriální infekce, aniž by u pacienta došlo k rozvoji toxicity. Klíčové je zde slovo „pomoci“. Léčba antibiotiky je nejúčinnější, pokud pomáhá běžným obranným mechanizmům organizmu v boji s bakteriální infekcí, avšak nepůsobí tady jako jediný prostředek pro boj s infekčním onemocněním.

Jaké faktory snižují účinnost léčby antibiotiky? Předepsání špatného druhu antibiotik pro dané infekční onemocnění.



Podání nepřiměřeně nízké dávky. Kožní infekce vyžadují například vyšší koncentrace většiny antibiotik, než vyžadují například infekce močového měchýře.



Nedodržení instrukcí pro podání antibiotik stanovených veterinárním lékařem. Toto je obzvláště důležité při podávání antibiotik, která jsou časově závislá.



Příliš brzké ukončení léčby, než dojde k úplnému vyřešení daného problému.



Zvládání infekčních onemocnění je těžké zejména u zvířat, která nemají plně funkční imunitní systém, jako jsou např. mláďata, kočky infikované virem FeLV/FIV (onemocnění známé jako „kočičí AIDS“) nebo u těch, u kterých probíhá léčba léky potlačujícími funkce imunitního systému (např. onkologická léčba).



Rozdělení antibiotik

Veterinární lékaři musejí při předepisování či podávání antibiotik vzít v potaz některé důležité skutečnosti a díky nim předepsat správný druh antibiotik. Antibiotika totiž primárně dělíme na baktericidní a bakteriostatická. Baktericidní, která zastavují růst a množení a v konečné fázi infekční agens usmrcují. Bakteriostatická antibiotika reverzibilně zastavují růst a množení vnímavých bakterií a umožní tělu, aby samo zničilo infekční agens; antibiotika zde působí v součinnosti s obranným systémem těla. V závislosti na druhu léčebného přípravku existuje mnoho způsobů, jak antibiotika likvidují bakterie či brání jejich množení.

Neřešení souvisejících problémů, které brání antibiotikům, aby mohla zneškodnit či potlačit množení bakterií. Dlouhotrvající recidivující infekční onemocnění může například způsobovat přítomnost cizího tělesa, jakým je například travní osina v měkké tkáni postižené infekcí či močový kámen v močovém měchýři zvířete.



Antimikrobiální rezistence

Rezistence bakterií vůči antibiotikům (antimikrobiální rezistence) se stává stále závažnějším zdravotním problémem. Instituce jako Světová zdravotnická organizace nás varují, že odolnost (rezistence) bakterií vůči antibiotikům narůstá. V budoucnu možná budeme muset čelit hrozbě, kdy nebudeme disponovat prostředky pro účinnou léčbu závažných bakteriálních infekcí!

To znamená, že infekce, které nyní považujeme za méně významné a snadno je léčíme, budou v budoucnu schopny zabíjet, jelikož nebudeme mít k dispozici přípravky, které by je dokázaly léčit. Kromě toho může nadměrné podávání antibiotik vést ke vzniku bakteriálních infekcí rezistentních vůči antibakteriálním lékům. Z těchto důvodů je správné předepisování antibiotik zásadní.

Jak rezistence vzniká?

Obecně se má za to, že se bakteriální rezistence zvyšuje jak u lidí, tak u zvířat, jelikož se antibiotika často předepisují v případech, kdy je pacienti nepotřebují. Přibližně do začátku 90. let minulého století se vyvíjely nové druhy antibiotik v závislosti na tom, jak dosavadní přípravky ztrácely na účinnosti. V poslední době však nebyl vyvinutý žádný nový druh antibiotik, což znamená, že musíme vytěžit maximum z těch, která máme v současnosti k dispozici, a uchovat jejich hodnotu. Správné určení původce onemocnění je naprosto zásadní.

Veterinární lékaři čelí obtížnému úkolu, kdy musí přesně určit, zda jejich pacient má či nemá závažnou bakteriální infekci. Avšak zatímco mnoho pacientů potřebuje ke zlepšení svého zdravotního stavu antibiotika, příliš často se vyskytují případy, kdy jsou antibiotika předepsána pacientovi se zdravotními problémy, které pouze výjimečně, pokud vůbec, způsobuje bakteriální původce. Mezi běžné příklady patří nadbytečné užívání antibiotik ve chvíli, kdy se u psa vyskytne zvracení či průjem poté, co vyplenil koš s odpadky či sežral něco v parku.

Stejně tak se někdy nesprávně podávají antibiotika na záněty dolních cest močových u koček, které ale bývají ve většině případů způsobeny stresem. Mezi další běžné situace, kdy jsou nadbytečně předepisována antibiotika, patří výskyt psincového kašle u psů či případy, kdy se antibiotika často používají při „čistých“ operačních zákrocích, jako je preventivní kastrace nebo ošetření povrchových zranění.

Antibiotika nepochybně dokážou zachraňovat životy. Jsou naprosto zásadní pro úspěšné zvládání mnoha bakteriálních onemocnění. Mnoho relativně méně významných infekcí však lze léčit a úspěšně vyléčit bez jejich nasazení. Použití vhodných medicinálních antiseptických šamponů pro ošetřování kožních infekcí, vyplachování a čištění nekomplikovaných abscesů vzniklých kočičím kousnutím a použití přípravků k čištění uší s dezinfekčním účinkem, to všechno jsou příklady, kdy lze bakteriální infekci úspěšně zvládnout bez použití antibiotik.