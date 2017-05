Až desetinu lidí postihne onemocnění štítné žlázy, mnozí to neví

„Lidé, kteří chtějí být výkonní, často příznaky přikládají nějakému přetížení či životnímu stylu,“ vysvětlil. Nemoci štítné žlázy si naopak veřejnost často spojuje s tloustnutím, které ale nebývá výrazné, přibližně asi pět kilogramů. Pacienti se zvýšenou funkcí naopak výrazně zhubnou.



Štítná žláza, která je umístěná v dolní oblasti krku před průdušnicí, produkuje hormony zásadní pro většinu tkání a orgánů. Pokud je hormonů méně, pacienti jsou zpomalení, ospalí, je jim stále zima, zhoršuje se jim paměť, mají zácpu a špatně se jim polyká. Ženy mají nepravidelnou menstruaci a problémy s plodností. Obtíž provází také bolest kloubů a suchá kůže.



Běžnost těchto příznaků a jejich pomalé zhoršování vede k tomu, že pacienti často lékaře nevyhledají. Testy může udělat praktický lékař. „Úplně nejlepší by bylo, kdyby praktičtí lékaři každé dva až tři roky u žen dělali vyšetření funkce štítné žlázy,“ dodal Kršek. Pravidelné by podle jeho názoru mělo být zejména u starších 50 let a těch, kteří mají někoho s poruchou štítné žlázy v rodině. Podle odborníků by také bylo žádoucí, kdyby činnost štítné žlázy vyšetřovali gynekologové u všech těhotných, protože její hormony mají vliv na vývoj plodu.

Přílišnou aktivitu žlázy, která je méně častá, mohou způsobit uzly na ní. Pacient hubne, je podrážděný, třesou se mu ruce, má pulz přes 100 tepů za minutu a vypouklé, lesknoucí se oči. Padají mu vlasy, rychleji rostou nehty, má tenkou a hladkou kůži, zvýšeně se potí. Uzly na žláze jsou u pěti procent pacientů potvrzeny jako rakovina, v Česku jde asi 600 případů ročně.

Nadměrná funkce se léčí léky, v těžších případech i operací. Pacienti se sníženou funkcí berou po celý život léky s hormony štítné žlázy. Pomáhá také dostatek jódu.