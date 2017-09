Belgický hotel pronajímá hostům zlaté rybičky

BRUSEL Neobvyklé společnice nabízí osamělým hostům, ale i rodinám s dětmi hotel, který stojí nedaleko jihobelgického města Charleroi. Mohou si v něm pronajmout a na pokoj na noc odnést zlaté rybičky. Nápad vyvolal značný zájem u hostů i na sociálních sítích, informovala agentura DPA.

„Původně jsme chtěli jen dopřát rozptýlení hostům, kteří čekali na recepci,“ uvedl manažer hotelu nedaleko letiště v Charleroi David Dillen. Fascinace rybkami ale byla u některých lidí tak veliká, že se hotel rozhodl umožnit jim bzít si je přes noc na pokoj. Od té doby je na akváriu nápis „Pronajměte si rybu“, u kterého se lidé také často fotí a obrázky sdílejí na sociálních sítích. ̈



Jednu ze tří hotelových zlatých rybek si zájemci mohou přes noc na pokoj půjčit za 3,50 eura (95 korun). Rodiny s dětmi si mohou Nema, Heinekena nebo Prince Charlese, jak se podvodní živočichové k pronájmu jmenují, odnést na pokoj zdarma.



Jedna z hotelových rybek se za dobu fungování pronájmů stala i obětí únosu, řekl s nadsázkou agentuře DPA Dillen. Tříleté dívce z Nizozemska se akvarijní rybka natolik zalíbila, že si ji vzala s sebou tajně do auta na cestě domů. Když na to už na belgicko-nizozemské hranici přišel její otec, zavolal zpět do hotelu. Rybka nyní žije jako trvalá zápůjčka v Nizozemsku, vylíčil konec příběhu manažer hotelu. „Občas nám posílají její fotografii,“ dodal.