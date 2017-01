Biolog pojmenoval můru po Trumpovi. Má prý „stejné vlasy“

O objevu nového druhu informoval tento týden žurnál ZooKeys. Neopalpa donaldtrumpi má rozpětí křídel pouhých 7 až 12 milimetrů a vyskytuje se přibližně v oblasti, kde by v budoucnosti mohla vzniknout zeď mezi Mexikem a USA, o které Trump hovořil už před svým zvolením.

Evoluční biolog Vazrick Nazari podle serveru IFL Science můru, jejíž hlavu zdobí zlatavé chmýří, pojmenoval na počest budoucího prezidenta právě kvůli „neuvěřitelné podobě s ikonickým účesem budoucího prezidenta.“ Biolog podle svých slov doufá, že tato pocta vyvolá v Trumpovi zájem o boj za zachování severoamerické mikrofauny.



So I named a species after @realDonaldTrump. Maybe now he'll make conservation of fragile US ecosystems a priority?https://t.co/jetz83AHaC