Blýskání na lepší časy. Vznikne jednoduchá mužská antikoncepce?

Kondomy z prasečích močových měchýřů byly nahrazeny výrobky ze syntetických materiálů a v 19. století přibyla vasektomie čili chirurgické přerušení chámovodů. Je sice spolehlivá, ale často nevratná.



Testy mužské hormonální antikoncepce končí většinou zklamáním. Na sklonku roku 2016 byly například publikovány výsledky klinických zkoušek, při kterých se podařilo u mužů injekcí dvou syntetických hormonů potlačit tvorbu spermií. Injekce však vyvolaly i nepříjemné vedlejší efekty. Dobrovolníci si stěžovali na bolesti v místě injekce nebo na akné. Mnohem vážnější byly případy duševních depresí.

Jak funguje antikoncepční gel Vědci ověřili na makacích, že po vnesení gelu do chámovodu není sameček schopen počít mládě

Při ejakulaci procházejí vzniklé spermie chámovody, což jsou dva kanálky, z nichž každý spojuje jedno varle s močovou trubicí



Gel je injekcí vnesen dovnitř chámovodu



Gel vyplňuje kanálek a vytváří jemnou polopropustnou bariéru, která se udrží na místě díky tomu, že se zachytí v malých záhybech vnitřní trubice chámovodu



Spermie jsou příliš velké, aby bariérou pronikly, a tělo je pak zpětně pohltí



Nyní američtí vědci pod vedením Catherine Vande Voortové z Kalifornské univerzity v Davisu přišli s nápadem, který spojuje spolehlivost vasektomie se snadným obnovením plodnosti. Chámovody pouze „zašpuntovali“ látkou, kterou tělo dobře toleruje a je pro spermie neprostupná. Jak uvádějí v lékařském časopise Basic and Clinical Andrology, použili k tomu polymer styrenuamaleinanhydridu. Vytváří gel, který sice brání průchodu spermií, ale mohou jím procházet tekutiny. Díky tomu působí zátka v chámovodu jako bezpečnostní záklopka, která nedovolí nadměrné hromadění tekutin ve varleti.



Polymer rozpuštěný v dimetylsulfoxidu vstříkli vědci do chámovodů dospělých opičáků. Ve výběhu pak na každého čekalo několik samiček. Samci neměli v následujícím roce se „zašpuntovanými“ chámovody problémy, ale nezplodili ani jedno mládě. Komplikace nastaly záhy po zavedení gelu do chámovodu jen u jednoho samce, kterému se v místě zákroku vytvořilo zánětlivé ložisko. Problémy vyvolal polymer, který se nedopatřením dostal mimo chámovod. Podobné záněty se objevují i při tradiční chirurgické vasektomii a bývají komplikovanější.

Snadný návrat k plodnosti

Polymer nesoucí označení Vasalgel se osvědčil i v testech na králících. U těchto zvířat vědci z týmu Donalda Wallera z americké společnosti Prelabs úspěšně odzkoušeli i „odšpuntování“ ucpaných chámovodů. Odstranění vasalgelové zátky bylo jednoduché. Stačilo chámovod propláchnout roztokem jedlé sody a králíkům se obnovila plná plodnost. Podobné testy u opic zatím provedeny nebyly, ale Catherine VandeVoortová neočekává větší problémy.

Jednou z velkých výhod Vasalgelu je, že funguje jako ryze mechanická zábrana průchodu spermií chámovodem. To je záruka spolehlivosti u samců nejrůznějších živočišných druhů včetně člověka. Oproti tomu účinky hormonální antikoncepce záleží na hormonálních poměrech daného živočišného druhu a prostředky účinné u jednoho živočicha mohou u jiných druhů selhávat. Velmi názorně to ukázal případ, kdy jedna látka v testech na myších ukazovala, že by mohla fungovat jako vynikající ženská antikoncepce. V klinických testech však tato sloučenina ženám zvyšovala plodnost a následně našla uplatnění při léčbě neplodnosti.

Pomůže i zvířatům

Ověření Vasalgelu na opicích financovala z valné části nezisková nadace Parsemus, která k přípravku vlastní klíčové patenty. Společnost hodlá v případě úspěchu klinických zkoušek uvést Vasalgel na trh za ceny diferencované podle ekonomické úrovně jednotlivých zemí tak, aby prostředek byl pokud možno široce dostupný.

Dříve vyvíjené metody mužské antikoncepce využívající gely vpravené do chámovodů se však neprosadily. Vědci se například pokoušeli vnést do chámovodů gely, které nebrání průchodu spermií, ale mění kyselost prostředí. Spermie jsou pak v okyseleném chámovodu poškozeny a nejsou schopné oplodnit vajíčko. Preparát pracující na tomto principu a označovaný jako RISUG byl dlouhodobě testován v Indii, ale na trhu se nikdy neobjevil.

Zajímavý se zdá Vasalgel pro veterinární sféru. Uzvířat se reguluje plodnost často kastrací nebo zavedením tělísek, z kterých se uvolňují do těla nejrůznější deriváty hormonů. Tyto metody jsou poměrně drastické a vedou k trvalé neplodnosti. Vasalgel se jeví pro samce jako mnohem šetrnější varianta a navíc nabízí možnost obnovení plodnosti.