Boeing při testovacím letu ‚nakreslil‘ nad USA tvar letadla, trvalo mu to 17 hodin

NEW YORK Nezvyklý způsob testování nového motoru zvolila společnost Boeing, která poslala do vzduchu letoun 787 Dreamliner, aby s pomocí GPS navigace obletěl trasu ve tvaru obřího letadla. Letoun během tohoto letu urazil delší trasu, než při kterémkoli jiném komerčním letu na světě, napsal zpravodajský server BBC.

Dreamliner strávil ve vzduchu 17 hodin a 45 minut, což je o hodinu a 35 minut delší doba, než jakou trvá let z Nového Zélandu do Kataru. Uletěl přitom 15 699 kilometrů, zatímco trasa z Aucklandu do Dauhá je dlouhá 14 518 kilometrů.



Let se celý uskutečnil ve vzdušném prostoru nad USA a Dreamliner přeletěl nad nejméně 17 americkými státy.

Někteří uživatelé twitteru kritizují Boeing za to, že plýtvá pohonnými hmotami a ničí životní prostředí. Experti na letectví ale ujišťují, že tento dlouhý letový test je potřeba k vyzkoušení nových motorů Rolls Royce.

Využívat GPS technologii k vytváření obrázků není nijak nové, ale Boeing v něm rozhodně zašel nejdál. Například kanadský cyklista Stephen Lund je jedním z řady těch, kdo využívají cyklistickou aplikaci Strava k vytváření obrázků. Při jejich „kreslení“ už najezdil tisíce kilometrů.