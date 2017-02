Bolest neberte na lehkou váhu, říká lékařka

LN Existuje nějaká hranice, kdy už bychom měli po léku na bolest sáhnout a dál se netrápit?

Bolest je příznakem toho, že se v těle něco děje špatně. Určitě bychom ji neměli přehlížet a zlehčovat. Pokud hovoříme o běžné, předvídatelné bolesti, kterou pacient už zná, třeba o bolení hlavy z nevyspání, menstruační bolesti nebo bolesti zad z práce na zahradě, můžeme ji řešit z vlastní lékárničky. U komplikovanějších stavů bychom ale měli vyhledat lékaře.

LN Měli bychom si tedy dávat pozor na neznámou bolest, kterou jsme ještě nezažili?

Ano, pokud cítíme náhle vzniklou intenzivní bolest, kterou se nedaří zvládnout běžnými léky a postupy, měli bychom vyhledat odborníka.

LN Dá se bolest zvládat bez chemie?

Běžné bolesti se určitě můžeme naučit zvládat bez užívání léků. Na prvním místě by člověk měl řešit příčinu potíží, pokud se ji podaří identifikovat. Když jsem se nevyspala na noční službě a bolí mě hlava, dospím se. Cítím li potřebu odpočinku po dlouhé fyzicky namáhavé práci, odpočnu si. Nebo zkusím občerstvující aktivitu, třeba procházku. Každý člověk by měl vědět, jak zvládnout svoje běžné bolesti, které cítí například při vyčerpání. Pokud se ale bolest stává častou, nesnesitelnou a obtěžující, zasahuje nám do denních aktivit, nejsme kvůli ní schopni vykonávat všední činnosti, pak bychom měli vyhledat odbornou pomoc. Tato bolest totiž většinou vzniká v souvislosti s nějakým onemocněním.

LN Existuje přírodní léčba bolesti?

Používání léčivých bylin může být u některých nemocných přínosné, ale zpravidla bývá pouze doplňkovou terapií. Pacienti často používají různé masti, třeba s kostivalem nebo s konopím, které si natírají na bolestivá místa. My ale varujeme před látkami obsaženými v třezalce tečkované, které zvyšují činnost jaterních enzymů. Třezalka tak může nepředvídatelným způsobem ovlivňovat účinek celé řady běžně používaných léčiv. Podobně nevhodné je zapíjení některých léků grepovým džusem.

LN Může mít pacient bolesti bez příčiny?

Vždycky nějaká příčina je, jen v malém procentu případů ji nenajdeme. Pak se ale bolest léčí špatně.

LN Jsou nemocní, kterým nedokážete pomoci?

Špatně se léčí pacienti, u nichž má na vzniku bolesti podíl psychika. V případě podezření na tuto příčinu odesílám nemocného k psychologovi nebo psychiatrovi a ti jim mohou nabídnout alternativu ovlivnění bolesti podle svého zaměření. Pak jsou to pacienti, u nichž nelze vyléčit příčinu bolesti. U nich léčíme pouze příznak onemocnění a to je vždy méně úspěšné.

LN A jaké jsou nejčastější bolesti vašich pacientů?

Bolesti zad, často kombinované s bolestmi dolních končetin, bolesti velkých kloubů a pak onkologičtí nemocní.

LN Je pravda, že každý cítíme bolest jinak? Ve filmech vidíme hrdiny, kteří vydrží snad všechno.

Ano, bolest je naprosto subjektivní věc a každý můžeme stejný bolestivý popud cítit jinak. Záleží ale na mnoha faktorech. V literatuře jsou dostupné informace o vlivu dědičnosti, pohlaví a náboženství na prožívání bolesti. Záleží například i na tom, v jaké etnické skupině člověk žije, jak se bolest řešila v rodině. Někde se hned bral lék, jinde se bolest „rozchodila“. Práh bolesti si člověk samozřejmě cvičením může zvyšovat, takže hrdinové z vaší otázky by existovat mohli. Patrně by měli dobře nacvičené zvládací strategie bolesti nebo by mohlo jít o velmi raritní případy vrozené snížené citlivosti na bolestivé podněty.

LN Pokud mluvíme o akutní bolesti, ta je léčitelná snáze?

Akutní bolest je významným výstražným signálem ohrožení organismu a bývá ohraničena určitou oblastí těla. Je ve srovnání s chronickou bolestí krátkodobá, pro organismus účelná a na léčbu odpovídá velmi dobře. Je třeba vždy najít příčinu akutní bolesti a tu odstranit.

LN U pacientů s chronickou dlouhotrvající bolestí je to asi jiné. Lze tuto bolest zcela utlumit?

Za chronickou můžeme považovat bolest trvající déle než tři až šest měsíců nebo přesahující dobu, která je pro dané onemocnění obvyklá. Chronická bolest vždy cítit bude, my ji ale dokážeme tlumit na snesitelnou úroveň. Pacient však musí spolupracovat, naučit se s bolestí existovat a být osobností, která s ní bude bojovat.

LN Snášejí lépe bolest muži, či ženy?

Víme jistě, že ženy mají rozdílné vnímání bolesti, obecně na ni bývají mnohem citlivější.

LN Musím si za léčbu bolesti něco připlatit?

Léčba bolesti je poskytována zdarma. Některé speciální léky však nemusí pojišťovna plně hradit a nemocný si na ně musí doplácet. Jde zejména o léčebné konopí nebo některé infuzní roztoky.