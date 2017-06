Borůvková makronka alias první dáma Francie jde s kůží na trh

A když se budeme držet cukrářského příměru, pak je to makronka borůvková. Očividně nejoblíbenější barvou nové francouzské paní prezidentové je totiž modrá.



Šatník málokteré dámy je pod takovým drobnohledem jako garderoba první dámy země, která módu zrodila. A 64letá Trogneux má předpoklady roli módní ikony naplnit. Plastickými operacemi udržovaná mladistvost a očividně i dřinou v posilovně formovaná superštíhlá postava jsou „plátnem“, na němž se francouzským módním impériím bude tvořit dobře. Prozatím to vypadá na vítězství značky Louis Vuitton, s níž paní Macronová navázala úzkou spolupráci už dva roky zpátky.

Dosavadní ukázka šatníku první dámy Francie však v její prospěch jako sofistikované ikony stylu nemluví. Ne že by byl nevkusný, ale není na něm nic objevného nebo kreativního. To ale neznamená, že se Brigitte Trogneux nestane inspirací pro mnoho žen. Naopak. Je totiž patrné, že její modely nejsou produktem týmu stylistů, ale že se takto obléká sama od sebe. Tím ji bude přirozeněji následovat více žen než třeba odtažitou, byť dokonalejší Melanie Trumpovou. Jako svěží vítr může působit i v trochu zkostnatělé politické sféře. Vzpírá se totiž zavedeným pravidlům. To, že je jí přes 60, jí nebrání nosit sukně nad kolena (byť je to k diskusi, ani ne tak kvůli bontonu, jako viditelně „unavenějším“ kolenům). A totéž platí i pro šaty bez rukávů.



K tomu se pak ještě přidává láska ke kůži. Své štíhlé nohy ráda vystavuje v uzounkých kalhotách, a to často právě z kůže. Kožené aplikace se pak zjevují často i na jejích kabátech.

Na rozdíl od mnoha žen to nová obyvatelka Elysejského paláce zvládá s přehledem a vkusem. A ukazuje cestu, jak s „kůží na trh jít“. Díky tomu, že Francie je přece jen módně progresivnější, nečelí takové kritice jako třeba Theresa Mayová. V jejím případě z kožených kalhot udělal britský bulvár bezmála událost typu zahájení války o Falklandy. Vyčetl jí především jejich cenu, dosahující skoro tisíc liber. To, že dobře střižený oblek vyjde její mužské protějšky na minimálně dvojnásobek, přitom nikdy neřešil.

Kůže je ožehavá. Je třeba s ní pracovat v co možná nejjednodušších kombinacích, jinak to začne zavánět sado-maso salonem. A v případě celokoženého oblečku taky motorkářským výletem. Jako domina v českých podmínkách působila (nejen kvůli kůži, ale i tvrdému líčení a natupírovaným vlasům) třeba někdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Na hraně se pohybuje Alena Schillerová z ministerstva financí. Právě „Makronka“ by jim mohla být inspirací, jak v kožené výzvě obstát.