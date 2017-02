Brazilské vězení Alcacuz. Místo, kam se dozorci bojí vkročit

Vězením Alcaçuz v polovině ledna otřásla vzpoura, při níž zemřelo 26 vězňů. Asi 50 vězňům se podařilo uprchnout. Úřady stále nemají situaci zcela pod kontrolou. „Stát tu ztratil kontrolu,“ řekla krátce po vzpouře dozorkyně věznice Alcaçuz Vilma Batistová. „Nad všemi budovami komplexu teď mají moc vězni,“ dodala.

Od vzpour v březnu 2015 se podle Batistové dozorci do některých částí vězeňského komplexu Alcaçuz vstoupit neodvážili. Některé strážní věže se používat nesmějí, protože jsou v naprosto dezolátním stavu. Vězení nedisponuje žádnými rentgeny ke kontrole návštěv a zařízení, které má kontrolovat jídlo, je často rozbité.



Brazilské úřady přiznaly, že se Alcaçuz už zachránit nedá. Vězení se zavře. Než se tak ale stane, musejí být k dispozici tři vězení, kam se vězni odsud přemístí. Do té doby Alcaçuz zajistí pohotovostní síly, jejichž úkolem bude obnovit pořádek a poničenou budovu alespoň z části opravit.

Dveře cel byly zničeny už před lednovou vzpourou. Dozorci situaci řešili tak, že pouze zamykali místnost s celami, ale ne cely jako takové. Do této místnosti pak vstupovali jen zřídka, většinou za pomoci vojáků.

Vězení Alcaçuz je rozděleno mezi gangy. Každou noc několik vězňů ve své části komplexu dohlíží na to, aby se spící členové jejich gangu nestali terčem útoku nepřátelského gangu. Vězni si stěžovali na nedostatek lékařské péče a právního zastoupení. Několika pobodaným a postřeleným se podle jejich příbuzných nedostalo zdravotní péče.

Od vzpoury se vězni v Alcaçuzu pohybují ještě volněji. Dozorci se pouze starají o to, aby z komplexu neuprchli a občas zakročí kvůli potyčkám. Často se jim ale nepodaří zraněné vězně zachránit a nezbývá jim nic jiného než opatrně poslat pro oběť nosítka.

Základní služby Alcaçuz sice neposkytuje, ale lze tam najít snad cokoliv jiného. Během policejních razií se našly pistole, různé druhy nábojů, drogy, nože či telefony. Vzhledem k tomu, že vězení je postaveno na písku, ke kopání tunelů není zapotřebí ani lopata. Úřady objevily nejméně čtyři tunely.



„Máme tu vše, včetně psů,“ vychloubal se jeden vězeň, který si odpykává trest za ozbrojenou loupež. Stejně tak jako ostatní vězni nechtěl být jmenován.

Třicet nových věznic

V lednu otřáslo vězením násilí mezi znepřátelenými gangy, které vyústilo v sérii brutálních vražd. Člen jednoho gangu si například ugriloval a snědl části těla spoluvězně, kterého zabil. Politolog specializující se na konflikt a kriminalitu v Latinské Americe Benjamin Lessing se domnívá, že začíná celostátní válka mezi gangy o moc nad vězeními.



Zpráva brazilského ministerstva spravedlnosti vydaná v roce 2014 uvádí, že v brazilských vězeních je 620 000 osob (asi polovina z nich čeká na soud), přičemž bezpečná kapacita věznic je asi 370 000 osob. Bezplatného právního poradenství je nedostatek a soudy se mnohdy táhnou až několik let. Se zpřísněním drogových zákonů se za mřížemi ocitlo ještě více osob. Brazilský prezident Michel Temer slíbil, že bude vybudováno asi 30 nových věznic. Ani to by však k vyřešení současné krize nestačilo. Třicet vězení by mělo kapacitu pro 25 000.

„Víc vězení znamená víc vězňů a silnější gangy,“ řekla Karina Biondiová autorka knihy o životě v brazilských věznicích. „Řešením je méně věznic,“ dodala. ngl hej