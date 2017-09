Britská rodina volala záchranáře kvůli ještěrce pod postelí, šlo o ponožku

LONDÝN/PRAHA Bylo to téměř 20 centimetrů dlouhé, pět široké, růžové a pruhované. Anglická rodina, která to spatřila pod postelí, se bála, že může jít o nebezpečného plaza. Vyděšeně tedy podle agentury Reuters zavolali na pomoc zvířecí záchranáře z tamní charitativní organizace, kteří následně odhalili, že šlo o něco jiného: špinavou ponožku.

Vic Hurr, záchranář, který se specializuje na odchyt divoké zvěře, se prý k „ještěrce“ opatrně přiblížil poté, co byl o její přítomnosti informován. „Vyčnívalo to zpod kraje postele a vůbec se to nehýbalo,“ popsal záchranář. „Jelikož byla docela tma, vyndal jsem si baterku, abych lépe viděl. A tehdy jsem si uvědomil, že to vůbec není ještěrka.“



Rodinu prý Hurr pouze poučil a varoval je, aby se situace neopakovala. „Té mladé dívce jsem poradil, aby si uklidila pokoj a starala se o své ponožky, ale ještě předtím jsem ji upozornil, že další zvíře se ukáže brzy, jelikož se většinou objevují v párech.“