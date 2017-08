Brňák v Praze: Břehy Vltavy ‚opanovány‘ plavidly a pivo teče proudem

PRAHA Pokud se vám omrzí pevná půda pod nohama, stačí z pevniny po lávce přejít na jednu ze zhruba dvaceti pravidelně kotvících lodí na Náplavce. Podél obou břehů řeky Vltavy jich kotví desítky. Vybere si každý. Přinášíme další díl seriálu serveru Lidovky.cz Brňák v Praze.

Loď plná umění, Cargo Gallery, už se s břehy náplavky rozloučila. Oblíbené útroby lodi, která každé léto kotví v Praze, ukrývají klub, kavárnu, kulturní prostor s bary a pódiem. Na palubě je venkovní stage, hlediště a bar.

Cargo Gallery opět nabídla hodnotný hudební program a výstavy. Před vyplutím zde stihli vystoupit Prago Union, kapela Květy, nebo pražští holiči.

Z pražského podhradí je to do Karibiku kus cesty. Pokud si pasažér dá dostatečné množství nápoje cuba libre na kýčovité ‚karibské‘ lodi Captain Morgan, možná se mu transcendentální karibský úlet vyplní. V lodi je také diskotéka.

Zatančit do rytmů latiny můžete na lodi, na které současně probíhá do konce srpna výstava ‚Gott, my life‘. Ta bilancuje kariéru světoznámé pěvecké legendy Karla Gotta. Vstřebat zážitky z výstavy, která představuje více než tisíc artefaktů Gottova života, můžete na stejné lodi v Celebrity café. Vstup je 250 korun.

Budete-li v podvečer přecházet Most Legií a fotit si scenérii pražského Hradu s Vltavou posetou šlapacími plavidly, pravděpodobně ke konci mostu uslyšíte hrát kapelu. U Střeleckého ostrova, nad kterým Most Legií stojí, totiž kotví hospůdka na vodě, který je každý den naplněná hosty. K poslechu u vody, pod mostem, na lodi i ostrově hrají kapely všech žánrů téměř denně. Vstup je zdarma. Pivo je k mání kdekoliv.