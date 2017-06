Budoucnost sklizně ovoce? Sběrače by mohli nahradit roboti

„Lidských sběračů začíná být nedostatek,“ říká spoluzakladatel izraelské FFRobotics Gad Kober. „Mladí lidé nechtějí pracovat na farmě a starší sběrači pomalu odcházejí do důchodu.“ Právě FFRobotics a také kalifornská Abundant Robotics se snaží dostat své mechanické sběrače na trh již v příštích několika letech.

Sklizeň je již nějakou dobu mechanizovaná u velké části zemědělského průmyslu, jako u pšenice, kukuřice, zelených fazolí a rajčat. Ale u křehčích komodit, jako jsou jablka, bobule, hroznové víno a salát, u kterých je důležitý vzhled, je sklizeň stále ruční.

Washingtonský zemědělský průmysl, jehož roční hodnota je 7,5 miliardy USD (177,1 miliardy korun), již dlouho bojuje s nedostatkem pracovních sil a závisí na pracovnících, kteří každoročně přicházejí kvůli sklizni z Mexika. Tvrdý postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálním migrantům v USA přiměl mnoho zemědělců v zemi hledat alternativní možnosti sklizně. Někteří si nakoupili nové vybavení, a snaží se tak omezit počet pracovníků, které budou potřebovat. Další lobbují u politiků, aby vyřešili imigraci způsobem, který by způsobil minimální škody jejich živobytí.

Washington je jedničkou v zemi v produkci jablek a několika dalších plodin. Sklizeň začíná na jaře chřestem a pokračuje až do konce podzimu, kdy jsou sklizena všechna jablka. Práce je to těžká a náročná a dlouhou dobu přitahuje do oblasti mexické dělníky. Několik okresů poblíž kanadských hranic je tak již nyní většinově hispánských. Zkušení sběrači, kteří jsou placeni od koše, si mohou vydělat více než 200 dolarů (přes 4700 korun) denně.

Zastánci pracovníků v zemědělství říkají, že sběrači-roboti budou mít negativní vliv. Případná ztráta pracovních míst pro lidi bude obrovská, tvrdí úředník odborového svazu pracovníků v zemědělství ze Seattlu Erik Nicholson. Odhaduje, že polovina zaměstnanců v zemědělství ve státě jsou přistěhovalci, kteří jsou v zemi nelegálně. Mnozí z nich se však ve státě usadili a jsou produktivními členy komunity, dodává. Upozorňuje, že když jejich místa převezmou roboti, tak ti si nepronajmou dům, nekoupí oblečení pro své děti či potraviny, a znovu tak neinvestují své peníze do místní ekonomiky.

FFRobotics vyvíjí stroj, který má rukojeť se třemi prsty pro uchycení ovoce a jeho ukroucení nebo utržení. Stroj by měl mít čtyři až 12 robotických rukou a měl by být schopen sklidit až 10 tisíc jablek za hodinu, uvádí Kober. Jeden stroj by měl být schopen sklízet různé plodiny a sebrat 85 až 90 procent úrody na stromech. Lidé by pak mohli sklidit zbytek. Abundant Robotics pak pracuje na sběrači, který by využíval podtlak k vysátí jablek ze stromů.

Oba výrobci plánují prototypy svých robotů použít již letos na podzim. Jako první zřejmě začnou používat robotické sběrače velké zemědělské korporace, ale může to trvat desetiletí, než se jejich využití rozšíří. Záležet bude také na jejich spolehlivosti a ceně. Finanční detaily sice ještě nejsou k dispozici, výrobci však tvrdí, že robotický sběrač by se měl zaplatit za dva roky. Překážkou také může být to, že k tomu, aby stroje mohly správně fungovat, musí být jablka a jiné plodiny pěstovány novým, mřížkovým systémem, který umožní robotům vidět a sklidit ovoce, upozorňuje Karen Lewisová z Washingtonské státní univerzity.

Prezident obchodní skupiny zemědělců Northwest Horticultural Council Mark Powers dodává, že zemědělství nemá jinou možnost než přijmout mechanizaci. „Nevidíme na obzoru nějaký zázračný nový zdroj práce,“ řekl Powers. „Myslíme si, že pracovní síla bude i nadále vzácným zdrojem.“