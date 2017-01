Celý měsíc bez alkoholu? Akce Suchej únor upozorňuje na problémy s pitím

Statistika je poměrně nelítostná. Přes milion českých mužů je ohroženo závislostí na alkoholu, přes devět set tisíc pije alkohol téměř každý den a skoro pět tisíc jich kvůli němu každoročně zemře, uvádí webová stránka akce.



Nezisková organizace Liga otevřených mužů na problémy spojené s alkoholem upozorňuje již několik let. Letos popáté proto vyzývá české pány, aby se zapojili do akce Suchej únor a zkusili celý měsíc nepozřít ani kapku. Program podporuje i Klinika adiktologie a Státní zdravotní ústav. A ačkoli je výzva určena především mužům, zapojit se mohou i ženy.



Za co všechno může alkohol? Rozvrací psychickou pohodu Až 60 % hospitalizací souvisejících s návykovými látkami se týká psychických poruch způsobených alkoholem. Zabíjí mozkové buňky Alkohol mění chemickou rovnováhu mozku a nezvratně ničí mozkové buňky. Snižuje intelektuální kapacitu a zhoršuje motorické funkce, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, rovnováhu, schopnost vidění i vnímání dalšími smysly. Ruinuje tělesnou schránku Dlouhodobá konzumace vyšších dávek alkoholu výrazně zkracuje délku života. I umírněné pití zvyšuje riziko mnoha onemocnění, třeba cirhózy jater nebo rakoviny (slinivky, jícnu, hltanu, tlustého střeva či jater). Snižuje potenci Dlouhodobé užívání alkoholu má neblahý vliv na mužskou erekci i schopnost reprodukce. Narušuje mezilidské vztahy Alkohol dočasně vytváří pocit sounáležitosti, ale z dlouhodobého hlediska může mít na mezilidské vztahy negativní vliv. Nezvládnuté užívání alkoholu může být jedním z nejsilnějších faktorů, které zapříčiní rozpad rodiny. Vytváří negativní vzory V naší společnosti je užívání alkoholu normou a tradicí. 95 % šestnáctiletých už někdy alkohol ochutnalo a polovina z nich se v posledním měsíci opila. Současní dospělí muži (a hlavně tátové), mají možnost svým dětem ukázat, že normou by neměla být opilost, ale střízlivost. (Zdroj: suchejunor.cz)



„Před pěti lety jsme přemýšleli o tom, co bychom mohli v tématu zdraví udělat. Alkohol řeší mnoho českých mužů, je to nejnosnější téma pro naší společnost,“ říká koordinátor akce Josef Petr.

„Je důležité na tento problém upozornit a nabídnout mužům, aby se do kampaně zapojili aktivně,“ doplňuje Petr. Nadměrná konzumace alkoholu patří k jednomu z největších rizik ohrožujících kvalitu života dnešní populace. Pití dodává kuráž a pomáhá zapomenout. Přitom ale pomalu a velmi zrádně ničí tělo i mysl.

Muži v Čechách jsou ve spotřebě alkoholu na světové špičce, ročně vypijí téměř trojnásobek světového průměrů. Pití alkoholu není jen široce tolerovanou kratochvílí, je také považováno za součást identity českého muže, uvádí stránka akce. Lidé si navíc často myslí, že zrovna jich se tyto problémy netýkají. Opak ale bývá pravdou. Klinika adiktologie proto připravila test, kde si může každý vyzkoušet, jak na tom s alkoholem je.

Z předpokladu, že česká společnost alkohol vysoce toleruje, vycházejí i organizátoři akce. Pití by se ale podle nich nemělo stát normou. Muži si mají uvědomit, že volný večer nabízí i jiné možnosti, než jít na „jedno“.



„Pozitivní ohlasy máme od chlapů, kteří pijí víc, než by měli, ale ještě nejsou úplně závislí. Pro tuto skupinu je Suchej únor nejužitečnější. Můžou si zkusit, kde mají svou hranici, jestli ten měsíc bez alkoholu zvládnou a co jim to přinese za zážitky. Hodně jich pak popisuje, že střízlivost jim vlastně změnila život, zvolnili i v dalších měsících,“ uvádí Petr.

„Každý se může zapojit, jak uzná za vhodné. Smyslem je nezapatlal si hlavu alkoholem, není to o tom, že člověk nesmí přijmout ani mililitr pití. To bychom nesměli ani kapky na kašel,“ směje se Petr.

Na Facebookových stránkách má událost již 1,4 tisíce potvrzených účastníků. Koordinátoři ale očekávají, že jich ještě několik set přibude. „ Nedá se přesně určit, kolik lidí se zúčastní. Loni to byly asi dva tisíce. Doufám, že letos to bude ještě lepší,“ informoval nakonec Josef Petr.