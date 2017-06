Mohou způsobit kontinentální katastrofu. Češi varují před nebezpečným meteorickým rojem

Část celooblohového snímku s nejjasnější Tauridou, který byl pořízen digitální... | foto: Oddělení MPH AsÚ

PRAHA Čeští astronomové poukázali na novou větev meteorického roje Taurid, v němž jsou planetky nebezpečné pro Zemi. Země se s touto větví potkává každých několik let po dobu asi tří týdnů. Během této doby významně roste pravděpodobnost srážky s planetkou. Roj obsahuje tělesa o velikosti od několika milimetrů do několika desítek metrů, nejméně dvě planetky mají rozměr od 200 do 300 metrů.

V tiskové zprávě to v úterý uvedl Astronomický ústav Akademie věd ČR, zpráva také vyšla v odborném časopise Astronomy and Astrophysics.

„Je to první případ, kdy astronomové nevyvracejí lehkomyslné předpovědi srážky se Zemí, ale naopak upozorňují na skupinu těles, kterou je třeba pozorovat a ‚hlídat‘. České znalosti v tomto smyslu jsou nejlepší na světě, zejména díky využívání velmi přesných kamer Evropské bolidové sítě,“ uvedl v úterý ústav na svém Facebooku. Kamery jsou na 13 českých stanicích, jedna je na Slovensku a jedna v Rakousku. „Přestože se jedná o velmi křehká tělesa, při takové velikosti již mohou proniknout hluboko do atmosféry a představovat reálné nebezpečí pro zemský povrch,“ uvedl ústav. Hmotnost pozorovaných meteoridů činila od desetiny gramu do více než tuny. Nebezpečí nárazu roste Podle astronomů je velmi pravděpodobné, že v nově objevené větvi je mnoho dosud neobjevených planetek o rozměrech desítek metrů i větších. Při takové velikosti mohou proniknout hluboko do atmosféry a představovat reálné nebezpečí pro zemský povrch. Jsou dostatečně velká na to, aby způsobila místní nebo dokonce kontinentální katastrofu, varovali.

„Nebezpečí srážky s planetkou výrazně narůstá každých několik let, když se Země s tímto proudem meziplanetárního materiálu potkává,“ podotkli astronomové. Meteorický proud Taurid způsobuje na Zemi přinejmenším čtyři meteorické roje. Dva jsou aktivní v noci od konce září do začátku prosince a dva ve dne od konce května do poloviny července. Ačkoliv jejich nejpravděpodobnějším mateřským tělesem je kometa 2P/Encke, existuje teorie, že tato kometa je úlomkem mnohem větší komety, která se rozpadla před tisíci lety a vytvořila celý komplex těles, včetně řady planetek. V některých letech je aktivita Taurid vyšší než normálně. Zejména se to týká většího počtu jasných meteorů, tzv. bolidů. Poslední zvýšená aktivita nastala v roce 2015.