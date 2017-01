Česká psí spřežení jedou bojovat o medaile na mistrovství světa

V závodech psích spřežení tradičně dominují skandinávské země, USA či Kanada. Závodí v nich speciálně šlechtění kříženci, Češi mají takzvané evropské saňové psy. „V Česku nemáme ideální podmínky, tak se dokážeme prát i s nekvalitními zimami, které byly poslední tři roky. A když pak na závodech nejsou podmínky pro ostatní ideální, tak pro nás ideální jsou,“ vysvětlil jeden z možných důvodů úspěchů Čechů Michal Ženíšek, který loni vyhrál mistrovství Evropy na psy tažených koloběžkách.



Češi se v kanadské rezervaci Haliburton Forest zúčastní sprintových závodů na osm až 16 kilometrů a také národní štafety. Specialitou, která se v Česku nejezdí, bude závod v takzvané kombinaci. V prvním kole závodu pes táhne kromě závodníka speciální saně se závažím podle své váhy, ve druhém se závaží odpojí. „Je to pro všechny spravedlivé,“ řekla loňská vicemistryně Evropy ve skijöringu Srchová, která s Ženíškem pojede tuto disciplínu. Mencák je loňský mistr republiky ve čtyřspřežích a bronzový medailista z loňského ME a MS v roce 2015.



Psi trénují v nejintenzivnější fázi přípravy až pět dní v týdnu. Fyzicky připravovat se musí i závodníci - běhají, chodí do posilovny a jezdí na běžkách. Do Kanady s českou reprezentací odlétá pět lidí a sedm psů. Letí z nizozemského Amsterodamu, aby psi strávili v boxech pro přepravu v letadle co nejkratší čas.

„Jak budou snášet přepravu v letadlech nevíme, jsou ale zvyklí na dlouhé cestování autem. Zima jim nevadí, potřebují dostatek slámy jako mají doma v boudách a na extrémní mrazy mají připravené oblečky. Nejhorší počasí je vlhko okolo nuly,“ dodal Ženíšek. Rozpočet výpravy na mistrovství světa je 390 000 korun.