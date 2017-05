Čeští vědci přišli na způsob výroby účinnějších antibiotik

„Podstata přípravy nových antibiotik, nazvaných CELIN a ODCELIN, spočívá v nepřírodní kombinaci CELesticetinu a LINkomycinu, dvou přírodních látek - linkosamidů, známých už od 60. let,“ uvedl vedoucí laboratoře Struktura a funkce přírodních látek Jiří Janata. Kombinovat linkomycin s málo aktivním celesticetinem podle něj dosud nikoho nenapadlo. Chemicky je to velmi komplikované a po desetiletí chyběly vědcům potřebné znalosti.



Čeští vědci věří, že mohou mikroby naprogramovat tak, aby tato nová léčiva přímo vyráběly. Plánují zkombinovat geny pro linkomycin a celesticetin do jediného produkčního organismu. Janatův tým deset let studoval, jakým způsobem vznikají v mikroorganismech přírodní linkosamidy. To vědcům umožnilo najít správnou kombinaci přírodních stavebních kamenů a vytvořit antibiotika bez použití chemických procesů.



„Tímto krokem jsme napodobili, nebo dokonce i předběhli přírodu, kde obdobným způsobem evoluce přírodních antibiotik skutečně probíhá. Domníváme se, že námi připravené nové látky v přírodě existují, jenom je zatím nikdo neobjevil,“ uvedl člen vědeckého týmu Zdeněk Kameník.

Pro komerční využití bude rozhodující, zda se podaří připravit mikroorganismy přímo produkující účinné látky. Často to bývají desítky let práce. Délka procesu od základního výzkumu k použitelnému léčivu je 20 až 30 let. S naším objevem jsme přibližně v polovině této cesty,“ dodal Janata.