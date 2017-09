Čeština se učí jak před sto lety. Ale ve čtení pomáhá netrpělivost

Sledujeme to každý den: Vývoj se zrychluje, modernizace zasahuje do všech sfér, věda a technika postupují vpřed dokonce mílovými kroky. Možná je na čase se zeptat: Týká se to taky způsobu vzdělávání? Modernizuje se i výuka?

Dobrá zpráva je, že dnes už není nutné držet se jediné metody, pokud nefunguje. Na výběr jsou oficiálně tři, ale de facto alespoň čtyři. Jedna se jmenuje analyticko-syntetická a je založená na slabikování, druhá genetická neboli hláskovací, jež skládá slovo z úplně základního materiálu jednotlivých písmen, třetí globální. Ta počítá s tím, že dítě vnímá slovo jako celek, tedy tak trochu jako druh obrázku.

Ani jedna z těchto metod není ovšem nová. V historii školství se preferovala tu jedna, tu druhá, příjemná je jen větší volnost pro učitele i žáky. Někomu vyhovuje ta, jinému ona. Pro ty, jimž nevyhovuje ani jedna, je tu pak poměrně nový a překvapivě fungující recept splývavého čtení „sfumato“. Když o něm budete poslouchat přednášku, získáte pocit, že jde o cosi velmi složitého, ale ve skutečnosti tomu tak není. Celý vtip je v tom, že dítěti ve čtení spíš jakoby bráníme, než abychom je popoháněli. Jednotlivá písmena mu odkrýváme postupně tak, aby se čtení trochu zdržovalo. Žák, který má nahlas přečíst slovo lavice, uvidí napřed jen písmeno l, jež by měl držet téměř jako dlouhý tón při písničce, dokud mu neodkryjete písmeno a, pak v atd. Najednou u dítěte vypozorujete místo odporu něco jako netrpělivost – tak už chci vidět další... Kupodivu s tím přišla nikoliv češtinářka, ale učitelka zpěvu Mária Navrátilová.

Nespornou modernizací prošla výuka psaní, které dělává některým dětem tradičně také potíže. Novinkou není jen nástroj, jenž se postupně vyvíjel od seříznutého husího či havraního brka ke kuličkovým perům, ale i písmo a taky důraz, jaký se na tuto manuální dovednost klade. Je stále slabší.

Co je na výuce českého jazyka a literatury špatně?