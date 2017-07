Cholera by se letos mohla šířit při pouti do Mekky

Haiti sužuje epidemie cholery. |

ŽENEVA Cholera, kterou už se v Jemenu nakazilo více než 330.000 lidí, by se mohla rozšířit mezi účastníky muslimské pouti do Mekky, která letos připadá na přelom srpna a září. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Obavy panují i přesto, že Saúdská Arábie bývá většinou na zvládnutí případného šíření epidemií připravena.

Poutě se každoročně účastní přes dva miliony muslimů z království i ze zahraničí. WHO upozorňuje, že hrozí nejenom šíření cholery, ale také žluté zimnice, viru zika nebo tropické horečky.

Odborník na problematiku cholery ve WHO Dominique Legros řekl, že v Saúdské Arábii se díky vhodným opatřením s cholerou nesetkali mnoho let. „Nezapomeňme, že dnes hovoříme o Jemenu a že do Saúdské Arábie přijíždějí lidé z mnoha zemí. Nemoc se tam díky životní úrovni, zejména díky přístupu k vodě a hygienickým podmínkám, dosud neobjevila. Podle mého názoru jsou dobře připraveni,“ řekl Legros. V Jemenu panuje od roku 2014 občanská válka a cholera se tam šíří od prosince. Nakazilo se na 332.000 lidí a více než 1600 osob už choleře podlehlo. Onemocnění se šíří nakaženou vodou a projevuje se hlavně akutním průjmem. Inkubační doba se pohybuje v řádu hodin. Pokud nedostane člověk rychle léky, může ho nemoc zabít do několika hodin. Šířící se cholera Legros také poznamenal, že lidé, u kterých se příznaky projeví, představují pouze špičku ledovce. U 80 procent nakažených se totiž žádné projevy neukážou.

OSN viní válčící strany v Jemenu, k nimž patří také Saúdská Arábie, že šíření cholery napomáhají. K milionům Jemenců se nedostává dostatek humanitární pomoci a mnozí jsou na pokraji smrti hladem. Cholera se v Jemenu začala šířit v druhé vlně v dubnu a podle WHO denně přibývá až 6000 nových případů. Z údajů ale také vyplývá, že počet úmrtí začal klesat - zatímco v minulých týdnech umíralo denně 20 až 40 lidí, v posledním týdnu to bylo v průměru asi devět osob.