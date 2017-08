NASA hledá strážce planety Země. Má ochránit lidstvo před mimozemským životem

PRAHA Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) vypsal výběrové řízení na ochránce planety Země. Náplní práce pracovníka pro ochranu planety bude hlídat Zemi před mimozemskými bakteriemi a vesmír pak naopak před znečištěním ze Země. Mezi přísnými podmínkami pro účast ve výběrovém řízení je diplom z přírodních věd i prověrka na stupeň „tajné.“

„Cílem bude zajistit, aby žádný mikrobiologický život necestoval ze Země, ale také aby na nějakém z vesmírných strojů nepřiletěl“, napsal britský the Guardian.

Podle inzerátu bude mít úředník mimo jiné na starosti i vytváření postupů, jak zajistit „zabránění organické a biologické kontaminace v lidském a robotickém vesmírném výzkumu“.

Pozice s názvem „Pracovník pro ochranu planety“ je vypsaná na dobu tří let, obsahuje časté cestování a roční plat 187 tisíc dolarů (335 tisíc korun měsíčně). Kandidát na pozici bude muset také projít bezpečnostní prověrkou na stupeň tajné. Požadavky jsou dále americká národnost a diplom z fyziky, inženýrství, nebo matematiky.

Interested in @NASA's opportunity to become a Planetary Protection Officer?! Vacancy is open! Learn more on @USAJOBS https://t.co/qj10DH6s3M