Chůze je sportem téměř pro každého, radí lékař

LN Co byste poradil člověku, který má nadváhu a chce začít sportovat a zatočit s ní?

Rozhodnutí je to určitě správné, ale má svá úskalí. Je potřeba zohlednit řadu faktorů. V prvé řadě věk. Kdo nikdy systematicky nesportoval, musí počítat s tím, že s rostoucím věkem klesá rychlost adaptace na nový režim. Nezačínáme proto nikdy s velkým zatížením, ale necháme svůj organismus, aby si postupně navyknul.

LN Jak tedy námahu stupňovat?

Zátěž navyšujeme plynule a klidně v řádech týdnů, nikoliv dnů. Bereme v úvahu i možná onemocnění, především kardiovaskulárního a pohybového aparátu. Zejména lidé se srdečními nebo dýchacími problémy by nikdy neměli začínat pohybový program bez konzultace nebo dohledu sportovního lékaře.

LN Důležitý je asi výběr sportovní aktivity. Jak postupovat?

Musí se vybrat sportovní aktivita, která je pro člověka s nadváhou dostupná. V pravidelnosti a dlouhodobosti jejího provozování je totiž jádro úspěchu. Pro naprostého laika je výběr sportu otázkou konzultace s odborníkem. Vpřípadech obezity preferujeme přirozené pohybové aktivity, jako je chůze, běh, jízda na kole. Aby měl sport opravdu nějaký význam, optimální frekvence je čtyřikrát až pětkrát týdně 45 až 60 minut. A teď to nejdůležitější. Ani drahé sportovní vybavení nebude nic platné, když bude chybět dostatečné odhodlání. V drtivé většině případů je to totiž rozhodnutí na celý život. Je potřeba se vyvarovat „zázračných a rychlých“ receptů. Jejich výsledkem je výhradně zklamání z neúspěchu. A pokud bych měl doporučit něco univerzálního – chůze je prostředek pro každého a každý věk.

LN Pokud se rozhodnu pro běh, jaké musím dodržovat zásady?

Běh je jednou z nejpřirozenějších pohybových aktivit. Náš organismus je pro něj dobře uzpůsoben. Lidé starší nebo nemocní by se ale ještě před prvním vyběhnutím měli poradit s odborným lékařem. Ten jim řekne, jakou míru zatížení zvolit. To se dá změřit pomocí srdeční frekvence.

LN Jaký důraz je třeba klást na sportovní vybavení?

Určitě bychom měli věnovat značnou pozornost obuvi. Ta by měla být pohodlná, dostatečně pružná a schopná vstřebávat otřesy při běhu. Nemalou důležitost má i výběr terénu, kde chceme běhat. Nejlepší je příroda se střídavým charakterem povrchů. V městských aglomeracích se alespoň vyhýbáme frekventovaným komunikacím. Je příjemné, že efekt není v rychlosti, ale ve vytrvalosti a pravidelnosti.

LN Je přitom nutné znát techniku běhu?

S technikami běhu může poradit kondiční trenér. Obecně by tělo mělo být v mírném předklonu, osa trupu vytažena vzhůru, ruce visí volně na svalech šíjového svalstva, dýcháme hlavně břichem, oči sledují pozorně terén a nerovnosti. Pozor na běh v těsné blízkosti komunikací se sluchátky na uších, nemuseli bychom slyšet nějaký výstražný signál.

LN Když padne volba na plavání?

Na rekreačním plavání je příjemná pomalost a harmonie pohybů, rovněž tady je významná psychická složka s navozením oddychu, příjemných pocitů a uvolnění. Osoby s dalšími zdravotními problémy by měly plavat vždy pod dohledem, a pokud možno v takové hloubce, kde dosáhnout na dno. Při dodržení všech potřebných aspektů není věk překážkou. Záleží na možnostech, ale denní plavání v délce 60 minut je rozhodně významný prvek pro naše zdraví. Jíst bychom měli naposledy asi dvě hodiny před plaváním a raději se vyhněme těžkým jídlům.

LN Pro koho jsou vhodné inline brusle nebo kolo?

Určitě pouze pro toho, kdo jízdu na kole a inline bruslích dobře ovládá. První podmínkou jsou proto ochranné prostředky, minimálně dobrá přilba a u inline bruslí i ostatní chrániče. Naštěstí v současné době roste počet tras, kde je možno trénovat bez rizika střetu s jinými dopravními prostředky. Jízda na bruslích má řadu výhod. Projevuje se při ní větší aktivita svalových skupin na dolních končetinách oproti chůzi, běhu nebo jízdě na kole. Jsou také eliminovány otřesy a provozováním této aktivity dokážeme spálit velké množství kalorií. Celkově je tedy určena spíše pro zvyšování kondice zdatnějších jedinců než jako běžná pohybová aktivita.

LN Zmínili jsme už kolo...

To spojuje zážitky z jízdy krajinou s posilováním svalů zejména dolních končetin, zlepšuje kapacitu plic a výkonnost oběhového systému. Pro začátečníky se doporučuje frekvence asi 90 šlápnutí za minutu, jízda zvlněným terénem je předností. Samozřejmě i zde platí, že aktivita by měla být prováděna několikrát do týdne v délce alespoň jedné hodiny. Musíme počítat s tím, že jízda na kole umožní i odpočinek během aktivity.

LN Mám při sportování poslouchat tělo?

Poslouchejte hlavně rozum. Nejdříve si odpovězte na otázku, jestli chcete sportovat z vlastního rozhodnutí, nikoliv jako reflexi nějaké reklamy. Když nebudete mít dostatečně silnou motivaci, nikdy u sportu nevydržíte. Po určité době vám pohyb začne chybět a to je přesně ten okamžik, kam se chceme dostat. Nikdy však nepřekonáváme bolest, nikdy neženeme organismu za hranice jeho momentálních možností. Pohyb má být nejen přínosný, ale i příjemný.