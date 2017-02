Čím můžeme krmit psa a kočku? Pozor dejte na pšenici a sóju v granulích

Máme spoustu možností, které velmi úzce souvisí se stylem našeho života a koneckonců i s tím, kolik jsme ochotni do výživy psa nebo kočky investovat. Trend humanizace vztah člověka a domácích zvířat posouvá, takže jsou stále více vnímána jako členové rodiny. Ubývá tak zvířat krmených zbytky od stolu a přibývá těch, co dostávají plnohodnotnou stravu. Nejjednodušší, nejpohodlnější a zároveň plnohodnotnou variantou se tak stala granulovaná krmiva.

Těch samozřejmě existuje celá řada v různých cenových kategoriích. Měli bychom se zcela vyhýbat cenové kategorii kolem 20,-Kč/kg , kde základní surovinou je pšenice, kukuřice, masová moučka a atraktivní zchutňovadlo typu „ magi“, které i z této podivuhodné kombinace vytvoří celkem chutný pokrm. Pokud si uvědomíme, že pes i kočka jsou masožravci a potřebují bílkovinu hlavně živočišnou, je to jen o plnivu, které projde a ve velmi málo změněné podobě ho naleznete v sáčku na exkrementy. Pes přece není slepice, o kočce ani nemluvě.



Výběr granulovaných krmiv je v Česku poměrně velký, liší se obsahem kvalitních, zejména živočišných surovin. Nejdražší jsou samozřejmě ty s nejvyšším obsahem čerstvého masa a minimem obilovin. Musíme si dát ale pozor na marketingové triky, protože obsah masa si napíše na obal každý, i když to, co je v pytli, “nevidělo maso ani z rychlíku“. Před několika lety se na informačních letácích ke krmivu pro psy od nejmenované zahraniční firmy objevil slogan „v každé granuli celé kuře“.

Žádná pšenice

Velmi zavádějící a ze stejné kategorie zaručených informací je i „obsah lososa z volného chovu, maso z bizona prohánějícího se na amerických prériích“. Jistě si umíme představit, kolik by takové krmivo stálo, kdyby to bylo alespoň trochu pravda. Takže v kostce: dostatečné množství živočišných bílkovin, žádná pšenice, soja, bez umělých barviv a zchutňovadel, s přírodními konzervanty, s rozlišením kategorií zvířat podle velikosti a věku, by mělo být zárukou dobrého výběru granulí. Pak už jen krmit podle krmného návodu, které všechny značky uvádějí, a hlídat si, abychom psa ani kočku zbytečně nepřejídali. Většina z nich totiž sežere, co se jim nasype do misky a k tomu ještě, co kde upadne a následky jsou nedozírné. Obézní zvíře má velmi podobné zdravotní problémy jako člověk.



Jinak samozřejmě krmíme psy, které vykonávají nějakou práci nebo závodí. Tam se musíme zabývat tím, jakou energii zvíře potřebuje a vybírat krmivo s vysokým obsahem tuku. Případně doplnit formou potravinového doplňku, či kombinovat se syrovým masem.

Druhou kategorii představují mokrá krmiva v různých podobách – konzervy, paštiky, kapsičky apod. Díky své konzistenci a vyššímu obsahu vody bývají pro psy a hlavně kočky mnohem atraktivnější. Nevýhodou je jejich trochu vyšší cena a také krátká trvanlivost po otevření. Každopádně tím dopřáváme svým zvířecím parťákům zajímavou změnu a používáme je tzv. na přilepšenou. Kočky masové kapsičky různých chutí vysloveně zbožňují.



Rostoucí oblibě, zvláště mezi mladšími chovateli, se v poslední době těší strava připravovaná z čerstvých surovin doma. Její výhodou je, že přesně víme, z čeho vznikla a zvíře ji má většinou raději než granulovaná krmiva. Musíme však vědět, z čeho ji připravit, aby vzniklo opravdu kompletní plnohodnotné krmivo. Nevýhodou je, že na to potřebujete čas, takže se tento způsob stravování určitě nedoporučuje při velkém pracovním vytížení, častém cestování apod. Druhá věc je samotná příprava a skladování. Vařené maso a vnitřnosti nevoní zrovna vábně a je třeba je uchovávat zásadně v lednici. Při práci se syrovým masem, pokud přesně neznáte jeho zdroj, vystavujete svoji domácnost i určitému bakteriálnímu ohrožení.

Řada z nás, rovněž na přilepšenou, kupuje různé druhy pochoutek. Protože neobsahují všechny potřebné živiny, nikdy bychom je neměli používat místo krmiva. Pro kočky je výběr omezený, ale psům je můžeme dávat třeba jen tak pro radost nebo použít při výcviku a v případě, že obsahují některou z funkčních přísad, mohou mít i určitý léčivý nebo hojivý účinek. Trendem jsou hlavně různá sušená masíčka. Je ale potřeba si dát pozor, abychom to nepřehnali. Nepřiměřeným podáváním pamlsků si doma můžeme rovněž „vyrobit“ obézní zvíře. Budete se divit, ale obezitou jsou nejvíce ohroženi malí psi. 50 g pamlsků, což je běžně prodávané balení psích pochoutek, týdně představuje 13% týdenní krmné dávky pro čivavu, zato jen 1% pro dogu. Dost často „ pamlskováním“ řešíme nedostatečnou výchovou, takže nic se nemá přehánět.

Přistupujme ke krmení svých zvířecích přátel stejně jako přistupujeme ke „krmení sami sebe“ a určitě neuděláme chybu.