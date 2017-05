Čínské pivovary vaří pivo podle receptu starého pět tisíc let

Pivovar starý 5000 let je nejstarším důkazem výroby piva z ječmene a prosa v zemi, píše CNN. Inspirovány nálezy vědců se pak dva místní pivovary - Jing-A Brewing v Pekingu a Moonzen Brewery v Hongkongu - rozhodly ukázat modernímu světu starověkou chuť a znovu vytvořily původní recept na pivo.



Vše to začalo v roce 2006. Při průzkumu starověkého sídla Mi-ťia-ja blízko Si-anu v centrální Číně výzkumníci z archeologického institutu Shaanxi Provincial Institute of Archaeology nalezli podzemní jámy staré více než 5000 let. Dvě z nich obsahovaly soupravy keramických nádob, včetně otevřených hrnců, nálevek a džbánků s malými otvory. Zařízení a uspořádaní připomínalo primitivní minipivovar, ve kterém byly hrnčířské nádoby používány pro drcení, filtraci a fermentaci. „Lidé dnes používají stejné vybavení pro vaření piva,“ říká profesorka čínské archeologie na Stanfordské univerzitě Li Liou.

Liou se věnovala výzkumu zbytků starého alkoholu na keramice od roku 2012. Jakmile se dozvěděla o sídle Mi-ťia-ja, začala se svým týmem analyzovat zdejší keramiku a doufala, že to vrhne více světla na její dřívější výzkumy.

Tyto keramické nádoby měly na vnitřní straně nažloutlé zbytky - což naznačovalo, že by to mohly být zbytky piva. Vědci ale byli schopni dokázat tuto teorii až podrobnější analýzou pod mikroskopem. Tým zjistil, že to jsou pozůstatky z ječmene, prosa, smldince, kořene vlasokvětu okurkového a slzovky obecné. Ječmen, i když je dnes běžný, byl jednou z nejvíce překvapivých ingrediencí, které byly identifikovány. „Tento nález přidal novou dimenzi, kterou jsme opravdu nečekali, protože jsme se domnívali, že ječmen přišel do Číny zhruba před 4000 lety,“ řekla Liou.

V březnu naleziště Mi-ťia-ja navštívili také zástupci obou pivovarů, aby se zde dozvěděli více o procesu výroby piva. „Okouzlila nás myšlenka opětovného vytvoření piva Mi-ťia-ja a zjištění, co lidé pili před 5000 lety,“ řekl spoluzakladatel pivovaru Jing-A Alex Acker.

Jak se ukázalo, skutečný proces fermentace se příliš nezměnil. Ale moderní pivo používá trochu odlišnou sadu hlavních ingrediencí - sladovnický ječmen, chmel, kvasnice a vodu. V době neolitu nebyl chmel a lidé používali jiné obilniny a škroby. Jiné byly také kvasnice a proces kvašení byl spontánnější. Právě kvasnice hrají obrovskou roli v chuti piva a jsou důvodem proč má německé pšeničné pivo jinou chuť než americké, upozornil Acker.

Kyselá zemitost

Acker označuje starověké pivo za kysele zemité. „Je to pivo bez chmele a jedinečný recept, kterému jsme chtěli zůstat věrní. Bez chmele a s těmito neobvyklými ingrediencemi získáváte škrobovou, zrnitou chuť a vůni s trochou kyselé chuti, téměř jako starobylé berlínské světlé pivo,“ dodal.



Pivovar Jing-A navařil 350 litrů starověkého piva, které je od konce dubna k dispozici v různých pekingských prodejnách pivovaru. Hongkongský Moonzen vaří 100 litrů a distribuovat ho bude ve svém pivovaru. Oba pivovary dodávají, že zisk z prodeje získá výzkumný institut Shaanxi Institute.