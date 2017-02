Co nás v páteři vlastně bolí? Záda chtějí klid a suché teplo

Pokud stav nebude vážnější a nepůjde třeba o výhřez ploténky, který by stlačoval nervový kořen, a bude to jednodušší ústřel, člověk si může pomoci sám. „Hlavně klidem a suchým teplem. Určitě bych nedoporučila vlhké teplo, tedy naložit se do horké vany, to může akutní stav spíše zhoršit,“ varuje doktorka Niedermayerová.



První varování

Z běžně dostupných léků můžeme na bolesti od páteře využít běžná antirevmatika, jako je ibuprofen, diclofenac nebo nalgesin. Za pár dní je po bolesti. Ale je to podle Ingrid Niedermayerové první varování a člověk si musí uvědomit, že někde udělal chybu.

„Znamená to, že se buď přetížil, nebo dlouhodobě bolavou oblast namáhal – typická je například víkendová práce na zahradě. Anebo vůbec necvičí. Další příčinou je nadváha. U všech těchto příznaků jsou určité úseky páteře přetížené a jiné jsou ochablé. Pacienti mi často říkají, že fyzicky pracují a za celý den se nalítají až dost, a ještě aby cvičili. Neuvědomují si ale, že zatěžují jen určité svalové skupiny, a pak je problém, když úseky, které jsou ochablé, zatížíte jiným pohybem. A náhlá bolest, zvaná ústřel, je na světě,“ upozorňuje neuroložka.

S těmito základními problémy by pacient neurologa navštěvovat vůbec neměl. Pokud je stav vážnější a volně prodejné léky nestačí,měl by navštívit svého praktického lékaře. „U nás ale v mnoha případech pacient praktikovi nevěří, což je chyba. Ústřel krční nebo bederní páteře by měl praktik zvládnout. Teprve když bolesti neodezní třeba po týdnu nebo dochází k dráždění nervových kořenů, pak teprve nemocný patří neurologovi,“ vysvětluje Ingrid Niedermayerová.



Po nikom raději nešlapejte

Možná už jste viděli, jak laickou pomoc člověku, který trpí bolestmi páteře, poskytuje dobrodinec, který se po němprojde. Je tím míněna masáž páteře, která má být tímto způsobem odblokována. Je to drastické, amůže to být dokonce nebezpečné. Odblokování páteře totiž vyžaduje zkušenostia měl by je provádět školený odborník.

Pokud má někdo trvalé sedavé zaměstnání, pak je jasné, že bude páteř přetěžovat. Ale stejně tak může jednostranné přetížení vzniknout u fyzické práce. Potřebná je pak kompenzace přetížení či nevyrovnané zátěže. A bolestem zad se dá předcházet dostatkem správného pohybu a pravidelného cvičení, ideální je třeba pilates nebo jóga. Často však člověk cvičení nezvládne sám, takže je lepší chodit do nějakého kursu.

Bolestmi zad hodně trpí starší lidé, u nich se k zádům přidávají i další diagnózy, třeba opotřebení kloubů.

Typické bolesti páteře mají lidé středního věku, občas se v ordinacích objeví i mladší, ale ti už mají problémy od dětství, například skoliózu, což je typ deformace páteře. „Mladé tělo to dokáže nějak kompenzovat, i když nedělá vůbec nic nebo naopak dělá všechno špatně. Ale po třicítce už nám páteř nic neodpustí,“ připomíná Ingrid Niedermayerová.

Vhodné cviky pomohou

Co tedy dělat, pokud jsem od rána u počítače a po několika hodinách už nevím, jak si pořádně sednout, vrtím se a začíná mě všechno bolet?Neuroložka Nidermayerová doporučuje vstát, předklonit se, prověsit se s hlubokým nádechem a dotknout se země. Tím je bederní a hrudní páteř procvičena. Krční páteřmůžeme procvičit rotacemi, nesmíme u toho zapomenout hluboce dýchat. Rozhodně se ale tato cvičení nesmějí dělat prudce a násilně. Pokud cítíte bolest, musíte ji respektovat a nepřekonávat ji.

Člověk by se také měl snažit o úpravu pracovního prostředí, tedy aby měl správnou výšku židle a stolu, monitor by měl být v úrovni očí, klávesnice by měla být umístěna tak, abychom nemuseli příliš zalamovat ruce. Měl by to být systém, který člověka nepřetěžuje. Pokud máte v pořádku hmotnost, můžete běhat, plavat – ale s hlavou pod vodou při stylu prsa. Ideální chůzí je pak nordic walking. „Myslím si, že pacientů s podobnými bolestmi bude bohužel přibývat – a už se to také děje. Je-li člověk ve stresu a přetížený, je citlivější ke všem těmto bolestivým vjemům, práh bolesti klesá. No a stresu neubývá, spíš naopak,“ uzavírá Ingrid Niedermayerová.