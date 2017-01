Co odhalit a co už ne? Diktát módních návrhářů útočí na muže

V posledních dvou třech letech takovému módnímu diktátu čelily (nebo spíš bohužel nečelily) dámy. Jde o superkrátké kraťásky, které odhalí každou nedokonalost a povadlost...Tentokrát to vypadá, že přišla bída i na kozáky. Neboli pány. Právě v těchto týdnech odhalují v Londýně či Miláně návrháři své představy, v čem by módy znalí hoši měli chodit mezi lidi. A mezi dobrými zprávami je i jedna velmi, velmi ožehavě nebezpečná.



Pozitivní zprávou je, že většinou kolekcí prostupuje větší snaha podtrhnout mužnost. Je znát návrat k barvám typičtějším pro pánský šatník, než jsou různé odstíny růžové či fialkové. I když šedivé či béžové odstíny doplňují barvy zvýrazňovačů. Přetrvává i trend objemnějších a vzdušnějších střihů, tudíž odpůrci tenkých nohou nacpaných v uzounkých kalhotách.



Zrada ale přichází s délkou. A to konkrétně horních částí oděvu. Návrháři se totiž nechali znovu inspirovat osmdesátými lety a trika či mikiny krátí. A to i vysoko nad pas. Výsledek? Odhalený pupík. A přiznejme si, že málokterá partie mužského těla je tak prekérně ožehavá. I štíhlí muži mívají problém udržet břicho ploché, natožpak vysekané do tvaru pekáče buchet. Navíc, co si budeme nalhávat, odhalování u mužů působí trochu jinak než u žen. U dam se hovoří o rafinovanosti, vyzývavosti, podtrženém sexappealu.

U pánů to končí jen dvěma nepříliš lichotivými vyzněními. Mají-li skutečně tělo, na něž je v případě odhalení libý pohled, pak to zavání narcisismem. Takže se dá předpokládat, že trend triček končících lehce pod prsními svaly ocení především vyznavači trendu „spornosexuálů“. Termín vznikl spojením slov sport a porno a jde o chlapíky, kteří v posilovně tráví každou volnou chvilku a zbytek času opečovávají vlasy a obdivují své vlastní svaly.

Druhá varianta je ještě tristnější. Zato v Česku k vidění mnohem častěji. A to když se muži nehodlají smířit s tím, že jim teřich zbytněl a přetéká přes utažený opasek, a bylo by tedy vhodné tuto masu zakrýt delším kusem látky, než byli v minulosti zvyklí. Pak sýrovitě vyhlížející hmotu vystavují na odiv a Čekstajl to považuje vlastně za velmi neomalené. A teď navíc tento nešvar budou moci vydávat za následování trendu.

Proto by Čekstajl rád připomenul to jediné pravidlo, které je skutečně v módě následováníhodné a snad i následovánínutné. Oblékejme se podle toho, jakou postavu máme, ne podle toho, jakou bychom ji chtěli mít. A to i trendům navzdory.