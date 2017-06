Co říká garderoba první dámy? Neúcta k muslimům, přehnaná úcta k Vatikánu

Přes rozporuplné ohlasy bývalá modelka svou roli zvládla bez chyby. A zařadila se mezi ženy světových politiků, jež díky svému šatníku zvládají umění, které by se dalo nazvat módní diplomacií.



Ty rozpory se týkaly především hlavy nové první dámy Spojených států. Respektive jejího zakrytí. V přísnými pravidly (zejména co se žen týká) svázané Saúdské Arábii totiž byla Trumpova žena vždy prostovlasá. Naopak na audienci u papeže se Melanie podřídila tradičnímu protokolu a k Jeho Svatosti dorazila za „sicilskou vdovu“, tedy v černém s mantilou na hlavě.

Neúcta k jedněm (čti muslimům) a přehnaná úcta k jiným (čti vatikánským prelátům)? Tak se ptala řada světových médií. Prezidentova choť svůj první výjezd a s ním spojenou garderobu naplánovala do detailu. Skoro až úzkostlivě pečlivě, vždyť na každou akci měla speciální zavazadla, aby se jí zvolené outfity nepomíchaly.



K arabským šejkům projevila dostatek úcty tím, že zvlášť při slavnostnějších okamžicích volila róby cudné - dlouhé rukávy, žádné výstřihy...Vmomentě, kdy její manžel přebíral vysoké státní vyznamenání, pak její šaty odkazovaly přímo na klasiku muslimských žen -abáju, takže odhalené vlasy rozhodně žádným náznakem boje za práva tamních žen nebyly.

Vlasy halit nemusela. Po cizinkách na návštěvě to Saúdové nevyžadují. V minulosti tak prostovlasá v Rijádu byla třeba Theresa Mayová či Michelle Obamová. A to je vlastně jediná „prekérní“ záležitost v tom celém. Trump totiž na Twitteru předchozí první dámu Ameriky za to ostře zkritizoval.

U papeže to bylo naopak. František byl ostrým kritikem Donalda Trumpa, a tak paní prezidentová vsadila na nejtradičnější oděv žen vyžadovaný v přítomnosti papeže. Skutečný vzkaz, jak hluboká je její úcta. Vatikán přitom právě s odkazem na „volnomyšlenkářství“ Františka už tolik na této tradici nelpí. Nedávno třeba „směla“ k Svatému otci vévodkyně Camilla v kostýmku barvy champagne a bez pokrývky hlavy.

Smutné je, že na diplomatické chování a vzkazy přes odívání má Trump jen členy své rodiny (podobně chladnou dokonalost jako první dáma prezentovala na cestě i prezidentova dcera Ivanka). Sám se zapojit nehodlá. Nejenže se stále nenaučil uvázat kravatu (vážně takto dlouhá působí komicky), ale na jakoukoliv příležitost dorazil ve stylu „byznysmen jde uzavřít obchod“. Tedy ani slavnostní večeře se šejky, na niž Melanie zvolila velkou večerní v barvě bramboříku (Čekstajl nějak nemůže přijít na chuť slovu cyklámen), jej nepřiměla vyměnit lehce nadměrný oblek (Američané to tak mají rádi) za smoking.