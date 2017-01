Pláž, most, tank, automat na kondomy... Nejkurióznější krádeže na světě

1. PLÁŽ Na pláži na Jamajce kdosi ukradl tunu písku. I když se ho nikdy nepodařilo najít, policie předpokládá, že ho zloději rozprodali okolním hotelům.



2. MOST Když se v roce 2008 u železničního mostu na nepoužívané trati mezi Chebem a Starým Hrozňatovem v České republice objevila skupina mužů, tvrdili kolemjdoucím, že byli najati na jeho demolici - a nikdo jejich slova nezpochybnil. Most rychle zmizel, ovšem jak se později ukázalo, samozvaní „inženýři“ byli ve skutečnosti zloději kovu. Most už se najít nepodařilo.

V roce 2013 je napodobili neznámí zloději, kteří v Ostravě rozebírali za provozu most přes Odru, ze kterého ukradli 900 šroubů s kovovými deskami.

Ještě o krok dál ovšem zašel v roce 2015 zloděj v Polsku, kterému se podařilo ukrást celý železniční viadukt o hmotnosti 40 tun - a chytili ho teprve tehdy, když rozebíral další most.

3. PÁR BRONZOVÝCH SLONŮ Sousoší 1,8 metru vysokých slonů odlitých z bronzu zmizelo ve městě Ojai v Kalifornii a navzdory tomu, že jsou značně těžcí (byť zřejmě ne tolik, jako skutečný slon), zůstávají nadále pohřešováni.

4. POKLOPY KANÁLŮ Kanály jsou, jak se zdá, zajímavým suvenýrem či předmětem vhodným ke zpeněžení. Jinak by Los Angeles v roce 2011 nezažilo sérii jejich krádeží, stejně jako například v roce 2004 Londýn. Ve stejném roce ukradli zloději kanálů odhadem 240.000 poklopů v ulicích Pekingu.

5. DESETIKOLOVÝ NÁVĚS Odjet od benzínky bez zaplacení je poměrně častým druhem drobné kriminality. Ovšem do úplně jiné kategorie se dostal zloděj, který v okrsku Baltimoru ukradl desetikolový cisternový návěs obsahující více než 11.350 litrů benzinu.

6. AUTOMAT NA KONDOMY Jistý opilec v Michiganu sundal ze zdi hospody automat na kondomy a odešel s ním domů. K jeho smůle ho ovšem na cestě domů, kam si nesl svou ukořistěnou skříňku s prezervativy, sledovali nejen kolemjdoucí, ale i policie, která ho promptně zadržela.

Zdálo by se, že větší smůlu už nemohl mít - ovšem opak je pravdou. O krádež automatu na kondomy se na Štědrý den pokusil také zloděj v Německu, který se ho pokusil uvolnit s pomocí výbušnin. Jejich množství ale neodhadl a při explozi zahynul. Poučení? Zločin se nevyplácí.

7. TANK V San Diegu vzbudil svého času rozruch muž, který vešel do vojenského zařízení, krumpáčem si otevřel průlez tanku, nastoupil do něj a vydal se na spanilou jízdu po dálnici. Zastřelili ho policisté poté, co odmítl ukradené vozidlo opustit. Krom zloděje nebyl nikdo zabit.

8. VARLATA Po propité noci se mnozí vzbudí a zjistí že nemají peněženku nebo telefon. Podstatně hůř na tom ovšem byl ženatý ruský televizní herec, který se probudil a zjistil, že nemá část pohlavních orgánů. V baru se seznámil s přitažlivou blondýnkou, dal si s ní několik piv, padlo několik polibků - a pak už si nic nepamatuje.

Následujícího rána se probudil na zastávce autobusu lehčí o obě varlata. Policie předpokládala, že se jednalo o práci gangu obchodujícího s lidskými orgány, protože operace „vypadala profesionálně provedená“.

9. ŽIVÝ ŽRALOK Zlaté rybičky ani kapři koi nestačili muži z Británie, který choval rovnou žraloka - konkrétně druh máčka korálová (Atelomycterus marmoratus). Jeho podivný domácí mazlíček nezůstal bez povšimnutí; po čase se k němu kdosi vloupal a více než půlmetrového žraloka ukradl.

10. EINSTEINŮV MOZEK Po smrti Alberta Einsteina v roce 1955 provedl lékař a patolog Thomas Stoltz Harvey jeho pitvu. Až v roce 1978 zjistil novinář Steve Levy, že si Harvey tehdy nechal Einsteinův mozek jako suvenýr - a uchovával ho v zavařovací sklenici.