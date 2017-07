Originalita vs. třpyt briliantů. V Česku se dají sehnat šperky i bez granátů

Nedávno proběhla českou politickou scénou jedna drobná v podstatě módní kauzička. Týkala se dárku od prezidenta Miloše Zemana pro britskou královnu. Konkrétně šlo o brož osázenou českými granáty. Přestřelka se pak odehrála mezi čím dál neurvalejším hradním mluvčím a novinářem České televize, který upozornil na to, že šperk jde sehnat v e-shopu za pár tisíc korun.

Autor těchto řádků se nepřiklání ani na jednu stranu. Přivézt ozdobu s tradičními českými kameny je v pořádku. Upřímně, cena nerozhoduje, protože co chcete koupit ženě, která má všechno? To je jako vybírat dárek pro Petra Kellnera. Tady se hraje o originalitu. A tu přece jen sériově vyráběný šperk trochu postrádá.



Čekstajl tato příhoda ale vedla k zamyšlení nad českým šperkem obecně. A je tu vlastně dobrá zpráva. Tuzemská šperkařina má staletou tradici. A v poslední době starým mistrům vyrostli více než důstojní nástupci. Jakkoli se dá v autorské oděvní tvorbě lehce pochybovat o kvalitě či originalitě, a proto není divu, že se ti, co nemají do kapsy hluboko, se raději obracejí k sice „továrním“, leč lépe zpracovaným výtvorům světových značek z Pařížské. Pro šperk to neplatí.

Originální přístup

Jistě se v Česku neukrývá nový Cartier nebo Roberto Coin. Statisícové až milionové kreace třpytící se bůhvíkolikakarátovými diamanty tu nevznikají. Tvůrci, kteří si zaslouží pozornost pro důmyslné řemeslné zpracování a rozhodně designovou originalitu tady jsou.



A zhusta také nejde o levnou záležitost. Tepané náhrdelníky inspirované plody rostlin, rostoucí krystaly v podobě náramku nebo náušnice inspirované živočišnou říší, abychom jmenovali hlavní trendy mezi tuzemskými šperkaři, vyjdou klidně na několik desítek tisíc. Jsou tak i pro náročnou dámu odpovídající „náhražkou“ briliantových šperků.

Mají přitom jednu výhodu. Nositelka s nimi může více podtrhnout svou osobnost a originální přístup k módě. Briliantům sluší čisté linie a konzervativní přístup ke zpracování, tam není experimentů třeba. Bývá to nenásilně luxusní dotažení velké večerní. Náhrdelník z rostoucích krystalů či betonu (ano i velmi netradiční materiály volí čeští šperkaři) naopak může být hlavním prvkem outfitu, který strhne pozornost.

Protože se na těchto stránkách urputně bráníme dělat někomu reklamu, tak nebudeme jmenovat. Ale pokud máte šperky rádi, nebo hledáte inspiraci, jak ženu svého srdce obdarovat něčím nápaditým, zaběhněte na některý z těch dyzajn bloků, marketů a minimarketů. A nemusíte mít zrovna v kapse desetitisíce. Originální drobnosti jsou dostupné už za pár stovek. Možná by si tam měli zajít někdy i z Hradu, zjistili by, že není nutné vozit jen český granát. Byť tedy Alžběta II. není typ na náhrdelník z recyklovaných plastových lahví.