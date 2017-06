Čtvrtina děti ve světě žije v nevyhovujících podmínkách

Organizace sestavila žebříček zemí podle podmínek, v nichž tamní děti žijí. Nejlepší životní podmínky mají děti v Norsku, Slovinsku a Finsku, na chvostu jsou naopak Niger, Angola a Mali. V rozvojových zemích žije v nevyhovujících podmínkách 700 milionů dětí.



„Mnohé z nich trpí vražednou směsí chudoby a diskriminace,“ uvádí se ve zprávě. Přístup ke vzdělání nemá podle autorů zprávy ve světě 263 milionů dětí, 168 milionů dětí je nuceno pracovat, z nich polovina v těžkých podmínkách. Kolem 156 milionů dětí trpí podvýživou, nejméně 15 milionů dívek do 18 let ročně uzavírá sňatek a 16 milionů jich ve věku 15 až 19 let porodí dítě.

Válečné konflikty a perzekuce přinutily 28 milionů dětí opustit domov. Jedenáct milionů z nich má status uprchlíka či o něj žádá, 17 milionů dětí žije ve své zemi v uprchlických táborech. V roce 2015 bylo 75 000 osob mladších 20 let zavražděno, uvádí zpráva.