Čtyřicet plus a stále sexy aneb Mladistvý vzhled bez extrémních plastik

Červený koberec v Karlových Varech po roce opět přivítal střevíčky a perka českých filmových hvězd a celebrit různého typu. Znovu jej samozřejmě prošláply i podrážky zahraničních star, které české hře na Hollywood dodají teprve ten pravý lesk.

Letošním hostem číslo jedna byla „černá mamba“ Uma Thurmanová. Kouzlo herečky spočívá v dokonalé, na poměry filmu vytáhlé postavě a podmanivých očích v jinak nepříliš výrazné, ale o to proměnlivější tváři. Za klasickou módní ikonu neplatí, nároky rudých běhounů ovšem díky již zmíněné figuře naplňuje bez excesů. Jejím módním odkazem navždy zůstane žlutá kůže. V motorkářské kombinéze této pro kožené oblečky netypické barvy kosila nepřátele samurajským mečem od Hattoriho Hanza v kultovním Kill Billovi Quentina Tarantina.



Co je však důležitější: Uma Thurmanová je dokonalým ztělesněním jednoho nepřehlédnutelného trendu, který dalece přesahuje svět pohyblivých obrázků. U dámy je samozřejmě ožehavé mluvit o věku. Ale tak pro jednou udělejme výjimku. Hollywoodské star táhne na padesát - tedy pomalu. Letos v dubnu oslavila 47. narozeniny.

Ten trend, o kterém mluvíme, je udržování mladistvého vzhledu, ovšem bez extrémních zásahů plastických chirurgů. O dekádu a více starší kolegyně po nich sahaly až příliš často a následky jsou zničující. Vyprávět by mohla třeba 55letá Meg Ryanová a ještě výrazně starší Susan Summersová (ano, maminka ze seriálu Krok za krokem vypadá fantasticky, ale především uměle) nebo matka Sylvestera Stallona (tady už je to jen umělé).

Thurmanová je z generace, která už zachází s plastikami opatrněji. Ona a její vrstevnice stále více naplňují pubertální představu o tom, jak má vypadat správná MILFka. Pokud nevíte, co to je, pak to určitě ani vědět nechcete. Pakliže přece jen zvědavostí nemůžete odolat, pak potřebujete dávku odvahy a zapření dobrého filmového vkusu - podívejte se na Prci, prci, prcičky. To, co vás tam zajímá, je Stiflerova máma.

Pro ty, kteří to riskovat nechtějí, alespoň náznakem. Trendem je působit stále sexy a přitažlivě (ale stále přirozeně) i pro výrazně mladší muže po čtyřicítce. Thurmanová to rozhodně umí. Stačí se podívat na fotky z nedávného festivalu v Cannes, kde se zjevila v róbě, jež působila, jako by herečka byla bezmála nahá, byť určitě ne vulgární. Na červeném koberci ji doprovázel syn a Čekstajl si dovolí tipovat, že mu nejeden spolužák záviděl.

I v Česku máme příklady žen, které mění zaběhnuté pravidlo, že ženy stárnou a muži zrají. Zrát s grácií zvládají po čtyřicítce i dámy, které jistě Thurmanovou na karlovarském koberci tradičně doplní. Třeba Aňa Geislerová nebo Jitka Schneiderová. Klasické označení zralý sex-appeal se tak přesouvá k o dekádu či dvě starším kolegyním - za všechny jmenujme třeba Simonu Stašovou nebo Elišku Balzerovou.