Další padlé tabu. Tepláky se derou na módní Olymp

Zatímco ty s vytlačenými koleny bude opravdu lepší nechat dědečkovi, v těch, které se dnes procházejí po přehlídkových molech, můžete klidně i do práce, aniž byste o ni přišli. Maximálně vám konzervativnější (eufemismus pro nulovou progresivitu) kolegové ve flanelkách neopětují přání dobrého dne.



Je samozřejmě nutno dodat, že přehlídková mola nejsou tak úplně směrodatná. Jinak bychom se také mohli na podzim těšit na muže v karmínových latexových kozačkách od Hood by Air a to opravdu nechceme. Postupujme pomaloučku, polehoučku. Shayne Oliver, zakladatel zmíněné značky, nicméně představil i něco jiného, na co není třeba čekat. Totiž tepláky pro nadcházející sezonu – bílé, po stranách na knoflíky a s puky. Jsou tak progresivní, že strčí do kapsy jakékoliv jiné kalhoty.

Daleko střízlivější variantu pak nabídla třeba značka Ami, po jejímž mole se prošly tepláky klasičtějšího designu, silonové s tkaničkou v pase, jaké známe třeba od Adidas. Překvapivý byl spíše styling: kombinace se sakem z tepláků udělala zase o trochu formálnější záležitost.



Často opovrhovaný kus oblečení se tak dál škrábe na módní Olymp. Napomáhá tomu samozřejmě i fakt, že si jeho nošení nejen doma či do tělocvičny oblíbily stylové ikony, jako je zpěvačka Rihanna. Jde o princip, na kterém funguje móda od nepaměti: Vyšší společenská třída si oblíbí jistý způsob oblékání, aby se odlišila, a ten poté prosákne i do nižších vrstev, které se chtějí smetánce co nejvíce přiblížit. Voil`a, trend je na světě.

Gambinův rap

Umělec Childish Gambino před třemi lety dokonce přišel s písní Sweatpants (tedy tepláky), v níž rapuje o tom, že bohatí si nosí, cokoliv je napadne, jako by jim tepláky prošly i na eventu, kde je dress code black tie.

Jak to tak bývá, móda demonstruje svou sílu tím, že se stávají módními věci, u nichž by to snad nikdo nečekal. Po ponožkách v sandálech tak padá další tabu jako domek z karet. Znovu se dostáváme k tomu, že nezáleží, co máte na sobě, pokud víte, jak to nosit, aby to vypadalo dobře. Proti kašmírovým ponožkám v sandálcích na jehle, které ne tak dávno poslala na týden módy značka Burberry, se také nedalo říct ani popel.



Dnes téměř stoleté tepláky se dostávají do popředí, a proč jim to nepřát? Kanye West se dokonce ty z vlastní kolekce nebojí prodávat v přepočtu za 12 500 Kč – cenu, kterou není ochotná dát spousta z nás ani za večerní oděv. Možná je na čase prasknout vydýchanou bublinu předsudků.

Jak že to řekl kdysi Mahátma Gándhí? „Nejdříve vás ignorují, pak se vám smějí, pak proti vám bojují a pak vyhrajete?“ To bylo také kdysi. Na rozdíl od Lagerfeldova výroku to ale platí stále.