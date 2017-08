Dar od přírody. Kdy lidé vymysleli sprchu?

Kdo vynalezl sprchu? Snadná odpověď zní: přece příroda. není nic jednoduššího než si stoupnout pod vodopád nebo jarní deštík a je hotovo. ale tak snadné to nebude: za prvé – ne všude najdete vodopád a ne vždy prší, za druhé – stát pod proudem ledové vody každý neocení. Lidé si tedy museli pomoci sami. Tušili totiž, že mytí proudem je účinnější než šplouchání ve stojatých vodách.

Z archeologických nálezů víme, že jakési primitivní koupelny si pořizovali zámožní obyvatelé Mezopotámie a egypta. Místo sprchy však měli sloužící, kteří nosili vodu a vylévali ji z věder na své pány. Mnohem demokratičtější sprchování vymysleli antičtí Řekové. Místo nošení těžkých nádob s vodou ve svých domovech rozvedli olověné trubky, kterými přiváděli vodu do zařízení, jež už za sprchy můžeme směle označit.

Zřídili také veřejné lázně, takže si sprchu mohli dovolit i méně majetní. na dobových obrazech historiky udivuje, jak se jejich lázně podobaly šatnám dnešních fitness center. od Řeků sprchy odkoukali starověcí Římané, s nimiž se péče o hygienu rozšířila po evropě.



S pádem slavné římské říše byl však na několik století konec i se sprchováním. a vůbec mytím. Teprve po morové epidemii v polovině 14. století si lidé v evropě začali uvědomovat spojitost mezi mytím a vlastním zdravím, a tak v čistotě udržovali alespoň ty tělesné partie, jež vystavovali zrakům druhých. Ti bohatší si pořizovali koupelny, ostatní si do svých ložnic stavěli umývadla a necky. ale stále se museli s vodou nosit.

Teprve roku 1767 si anglický výrobce kotlů William Feetham nechal patentovat moderní sprchu. Jeho zařízení sestávalo z pumpy, jež vytlačila vodu do nádržky umístěné nad hlavou. Zatažením za řetěz voda z nádrže protekla hlavicí na sprchující se osobu, pak stekla do spodní nádrže a byla opět vypumpována nahoru. a tak to šlo dokola.

V průběhu 19. století systém řada vynálezců vylepšila. v 50. letech sprchování usnadnilo zavádění veřejných vodovodů, a tak se lidé nemuseli sprchovat vodou špinavou. Díky vynálezu plynového kotle z roku 1868 se přidalo luxusní mytí vodou teplou. Koupelny se v průběhu 20. století stávaly standardem v nově budovaných činžácích i v rodinných domech a sprchování součástí každodenní hygieny. výrobci přišli se sprchovými hlavicemi nabízejícími hned několik různých druhů proudu, dokonce světelné efekty nebo digitální ovládání průtoku a teploty vody a pochopitelně i imitaci deště a vodopádu jako za starých, dávných časů.