Dekonstrukce maskulinity. Mladíčci na mole v šatech, korzetech i podvazkových pásech

Jenže pak i na českých sociálních sítích začaly probleskovat komentáře k přehlídce mladičkého návrháře Alejandra Goméze Paloma. A čeští chasníci (v tom nejlepším slova smyslu) začali pomocí Photoshopu roubovat své (ideálně vousem zarostlé) tváře na modely předvádějící nejnovější kolekci jeho značky Palomo Spain.



O švandu bylo postaráno, protože chlapácká tvář doplněná nezdravě hubeným chlapeckým tělem navlečeným v podvazcích a podpatcích, skutečně legrační je. Dovětek „musím jít nakupovat“ byl už jen bonus.

Svádět a být sveden

Show mezi bohatými květinovými aranžemi na newyorském týdnu módy skutečně vzbudila pozdvižení i v módním světě – tentokrát bez legrace. Nadšeně o ní referují všechny zásadní fashion magazíny. Událost sezóny je jen jedno z oslavných označení přehlídky, kde mladíčci defilovali v šatech, korzetech, podvazkových pásech, průhledných látkách a na podpatcích.

Dle Paloma, který svou tvorbu založil na provokativním užívání tradičních ženských materiálů v pánské módě, jeho chlapci chtějí „svádět a být svedeni“. Kdyby v redakcích módních plátků seděl nějaký filozof, jistě by začal mudrovat na téma „dekonstrukce maskulinity v postgenderové společnosti“. Vzhledem k tomu, že píší pro publikum pohybující se více při zemi, popisují to jako tvorbu, jejímž „středobodem jsou samotné oděvy, kdo je pak nosí, není podstatné“.



Čekstajl by chtěl české chasníky uklidnit. Není třeba běžet rychle nakoupit šněrovačky, aby byli in. Alejandro Palomo si s tímto konceptem nevystačí na dlouho. To, co potřeboval – tedy strhnout pozornost – se podařilo. Že si dál bude pohrávat s androgynností? To asi bude, ale již nebude tolik šokovat a na jeho tvorbu se v tomto směru bude pohlížet spíš jako na umělecká díla, která jsou roztomilým zpestřením, důkazem kreativity, ale to je tak vše.

Pánské korzety

Stejně jako jiné extrémy v designu budou možná inspirací, ale ne diktátem, a už vůbec ne masovým trendem. A že tak některé „typicky ženské“ prvky proniknou do pánské módy? Korzety? Podvazky? Ale ony už tam dávno jsou. Pánské korzety se vyrábějí po staletí – spíše ze zdravotních a opticky zeštíhlujících důvodů. Existují i varianty pánských svrchních korzetů, ale ty jsou spíše pro fajnšmekry. Podvazky? A jak asi držely ponožky dříve, než pružnost materiálu zajistila, že drží kolem lýtka samy dobrovolně? Nedávno Čekstajl narazil na novinku v pánském šatníku. Takový obrácený podvazek. Kolem stehna upoutaný popruh, z nějž vycházela guma s klipsem, který má přidržet košili. To aby při pohybu nevylézala z kalhot.

Takže suma sumárum: Nepropadejme panice, že se z mužů stanou podivné chiméry v růžovém šifonu. Jde jen o extrémně extravagantní tvorbu, která poutá více pozornosti než zaběhnutá klasika. Ta se ale vytlačit nenechá – stejně jako černou jiná barva nenahradí.