Průměrná délka života překročí 90 let. Politici, připravte se na to, varuje studie

Světoví šampioni v dožívání budou podle studie Jihokorejci. Střední délka života ženy, která se narodí v Jižní Koreji v roce 2030, dosáhne 90,8 roku, zatímco jihokorejsksý muž bude mít naději na dožití 84,1 roku. Studie to vysvětluje kvalitní výživou dětí, nízkým krevním tlakem populace, dobrým přístupem ke zdravotní péči a novým zdravotnickým technologiím.

V Evropě budou mít nejdelší naději na dožití francouzské ženy, které se po narození v roce 2030 dožijí v průměru 88,6 roku. Po Jižní Koreji a Francii mohou ženy čekat nejdelší život ve Španělsku a Japonsku. Muži se budou dožívat nejdéle rovněž v Jižní Koreji, kde to má být 84,1 roku, dále v Austrálii a Švýcarsku.

Jednu z nejnižších středních délek života z nejvyspělejších zemí očekává studie v USA, kde to bude u mužů 79,5 roku a u žen 83,3 roku. Na konci žebříčku 35 zemí jsou pak Švédsko, Řecko, Makedonie a Srbsko.

Studie odhaduje, že ženy budou nadále žít výrazně déle než muži. Jejich náskok se však bude ve většině sledovaných zemí snižovat.

„Mnozí si mysleli, že 90 let je pro střední délku života horní mezí. Tento výzkum ale ukazuje, že tuto hranici prolomíme. Nevěřím, že se už nacházíme blízko takové meze, pokud nějaká vůbec existuje,“ uvedl ke studii její vedoucí Majid Ezzati, profesor londýnské Imperial College. „To, že se budou naše životy dál prodlužovat, znamená, že se musíme zamýšlet nad posílením našich systémů zdravotní a sociální péče tak, aby dokázaly podporovat stárnoucí populaci,“ dodal.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve zprávě z roku 2014 uvedla, že střední délka života se od roku 1990 do roku 2012 celosvětově výrazně zvýšila. Dítě narozené v roce 2012 tak může podle propočtů WHO žít průměrně o šest let déle než člověk, který přišel na svět v roce 1990. Čeští muži si od roku 1990 polepšili z 68 na 75 let a ženy ze 75 na 81 let.