Dětská kuše střílí párátka, ale i jehly. Čínské úřady už její prodej zakazují

Zbraň, která se vejde do dlaně, dokáže párátkem prostřelit nafukovací balónek nebo probodnout papírovou krabici. Když do ní však vynalézavé dítě vloží jehlu, prostřelí dokonce plechovku od nápoje. Potenciální živé terče v jeho okolí to mohou odnést bolestivým zraněním.



Zatímco obchodníci v minulých týdnech podle čínských médií zaznamenali o hračku ohromný zájem, úřady v některých velkých městech již po žádostech rodičů její prodej zakázaly a policie podnikla razie proti obchodníkům poblíž škol, kteří ji bez ohledu na zákaz dále nabízejí.

Z prodeje kuši stáhly i přední čínské internetové obchody JD.com či Taobao.com, v dalších je však za ekvivalent několika desítek korun stále k sehnání.

Podle jednoho z výrobců může být hračka dokonce užitečná: lze ji prý v případě použití vhodné munice nasadit do boje proti obtížným švábům.