Dítě musí jídlo ochutnat devadesátkrát, než si zvykne, říká nutriční terapeutka

LN Proč vůbec potřebujeme vitaminy?

S jejich pomocí dostáváme do těla potřebné živiny, pomáhají nám udržet normální stav všech orgánů včetně kostí, zubů, kůže a sliznic. Díky nim nám správně funguje hormonální a imunitní systém. A nesmíme také zapomenout, že ovlivňují nervy a mají vliv na rovnováhu naší psychiky.

LN Leckteré potraviny jsou obohaceny o vitaminy. Jak se mohu ubránit tomu, abych tělo zbytečně netrápil jejich přebytkem?

Obsah vitaminů musí být uveden na obalu potraviny, kterou kupujete. Stačí si tedy jejich množství sečíst a podívat se, jaká je optimální denní dávka při vašem věku, tělesné hmotnosti a zdravotnímu stavu. Tato dávka je dokonce stanovena v příloze vyhlášek č. 450/2004 Sb. a č. 225/2008 Sb. Ovoce a zelenina však obvykle nejsou nabízeny v obalu s přiloženými výživovými údaji. A týká se to i dalších potravin – masa, ryb nebo vajec. Pro běžného člověka je jednodušší snažit se stravovat podle Výživových doporučení pro obyvatelstvo České republiky, která najdete na webu www.vyzivaspol. cz/vyzivova-doporucenipro-obyvatelstvo-ceske-republiky. Tato doporučení nám například říkají, že máme denně zkonzumovat 600 g zeleniny a ovoce (ideálně v poměru 2 : 1), jíst více luštěnin a celozrnných výrobků anebo sníst přibližně 400 g ryb týdně.

LN Je nějak zajištěna objektivita doporučení, jaké vitaminy a minerální látky a proč máme brát?

Na obalech doplňků stravy, tedy například syntetických vitaminech, můžeme najít takzvaná zdravotní tvrzení o tom, že existuje souvislost mezi oním doplňkem nebo některou z jeho složek a vašim zdravím. Jejich pravdivost a správnost zajišťují předpisy Evropské unie, čtěte je proto velmi pečlivě. To se netýká jen vitaminových doplňků stravy, ale i dalších potravin, jejichž působení na lidské zdraví je na výrobku popsáno.

LN Jsou pro někoho vitaminy důležitější než pro jiné lidi?

Zvýšenou potřebu mají děti a dospívající, těhotné a kojící ženy, staří lidé a lidé trpící nějakým chronickým onemocněním.

LN Jak velkou hrají vitaminy roli v prevenci nemocí?

Vitaminy v tabletkách nás nespasí, pokud se stravujeme nezdravě. Nesmíme zapomínat na pohybovou aktivitu, ideálně venku na čerstvém vzduchu, a taky na dostatek spánku, psychickou pohodu a celkově zdravý životní styl.

LN Postačí nám vitaminy z tuzemského ovoce a zeleniny, nebo musíme nutně sáhnout po exotickém plodu?

Ty naše jistě postačí. Dokonce můžeme s výhodou využívat proměnlivosti sortimentu vlivem sezony, díky čemuž naše strava bude stále pestrá a chuťově atraktivní. Čerstvé ovoce a zelenina má vyšší obsah vitaminů a dalších zdraví prospěšných látek než ovoce transportované a skladované dlouhé týdny. Sezonní potraviny jsou obvykle také levnější, nebo si je dokonce můžeme sklidit sami na zahradě.

LN Jak bychom měli vést děti, aby jedly vitaminy v dostatečném množství? S tím bojují mnozí rodiče.

Je třeba děti naučit jíst pestře. Nabízet jim různé druhy potravin a nezaleknout se prvotního odmítnutí. Dítě někdy potřebuje až devadesát ochutnání, než novou potravinu vezme za svou. Je tedy nutné vydržet a nevzdávat se. Děti také rády konzumují jídlo, které si samy připravily, zkusme toho využít. V kuchyni možná zůstane nepořádek, ale zdravý návyk, který dítěti předáme do života, za to stojí. Důležité také je, jak pokrmy vypadají, ne nadarmo se říká, že jíme očima. U dětí to platí dvojnásob. A to nejdůležitější – jděme svým dětem příkladem. Dítě opakuje, co dělá rodič, a tak většinu návyků děti učíme vlastně nevědomky.

LN Jak se řeší vitaminy u pacientů v nemocnici? Nemocní je jistě potřebují víc než zdraví...

Zdravotní stav pacienta někdy nedovoluje příjem velkého množství ovoce a zeleniny či jiných potravin, třeba luštěnin, vnitřností či vajec. Pak je úkolem lékaře předepsat pacientovi vitaminy, u kterých hrozí či již nastal jejich nedostatek. U některých onemocnění bývá nedostatek vitaminů způsobený narušením jejich vstřebávání z trávicího traktu, anebo naopak charakter onemocnění či úrazu vede ke zvýšené potřebě určitého vitaminu. Opět je třeba myslet na jejich doplnění jinou formou, ať už v podobě tabletky či injekce.

LN Lidem, kteří jsou dlouho v nemocnici, asi nejvíc chybí vitamin D, který by jinak mohli získat díky pobytu na slunci. Je na to v nemocnici dbáno?

Ano, v nemocnicích schází vitamin D obzvláště dlouhodobě hospitalizovaným, starším osobám nebo pacientům s onemocněním jater či ledvin, a personál na to musí pamatovat. Nedostatek vitaminu D přitom vede k urychlení osteoporózy, ztrátě svalové síly a zhoršení imunity, což u dlouhodobě ležících pacientů může prodlužovat dobu léčby a znesnadňovat obnovení samostatnosti pacienta.