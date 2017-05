Diagnostika a preventivní péče pro starší psy a kočky. Jak na ni?

K tomu se navíc přidávají faktory životního prostředí, které ovlivňují již takto předem naprogramované události. Stárnutí není nemoc. Je to proces, který znamená progresivní a nevratnou ztrátu funkční rezervní kapacity orgánových systémů organizmu.



Proč program preventivní péče pro starší psy a kočky?

Domácí zvířata vám neřeknou, jak se cítí, a proto mohou být nemocná dlouho předtím, než si toho všimnete. V případě, že odhalíme onemocnění nebo problém včas, můžeme přijmout opatření k vyléčení nebo pozastavení onemocnění dříve, než dojde k jeho nevratnému poškození. Preventivní vyšetření je zvláště důležité u starších domácích zvířat, protože je u nich větší pravděpodobnost výskytu nemocí.

Kdy je nejlepší zvíře testovat?

Doporučujeme zvířátka testovat v pravidelných intervalech. Mnoho majitelů domácích zvířat kombinuje toto preventivní vyšetření s každoroční návštěvou veterinárního lékaře při očkování svého psa či kočky. Váš veterinární lékař může doporučit častější vyšetření v závislosti na věku Vašeho mazlíčka nebo jeho zdravotním stavu. Sledování zdravotního stavu Vašeho domácího zvířecího mazlíčka pravidelně umožňujete veterinárnímu lékaři odhalit drobné změny, které signalizují nástup nemoci.

Program Preventivní péče pro starší psy a kočky je určen především pro starší zvířata dle níže uvedené věkové kategorie:

malí psi do 10 kg cca od 9 let věku



střední psi 11-25kg cca od 8 let věku



velcí psi 25-45kg cca od 7 let věku



obří psi cca od 45 kg od 6 let věku



kočky cca od 7 let věku



Co je zahrnuje program Preventivní péče pro starší psy a kočky?

Rutinní vyšetření staršího psa či kočky zahrnuje důkladné fyzikální vyšetření, kompletní krevní obraz, profil biochemie krve a analýzu moči. Nicméně, mnoho orgánů (například ledviny) má tak velkou funkční rezervu, že běžné krevní testy mohou být normální, a onemocnění tak zůstane nerozpoznané. Díky námi nabízenému programu jsme schopni identifikovat chronické onemocnění ledvin u koček a psů o měsíce dříve, než doposud používané tradiční metody. Celá řada dalších orgánových systémů (tj. slezina, plíce, prostata, srdce, zažívací trakt a pohybové stejně jako neurologické systémy) neprodukují žádné „enzymy“, které lze měřit v krvi a zjistit tak jejich onemocnění. Proto je součástí našeho programu i rentgenové vyšetření hrudníku.

U staršího psa či kočky vyšetřujeme pět hlavních oblastí: Kompletní krevní obraz včetně krevního nátěru, komplexní biochemický profil, rozbor moči, testování hormonu štítné žlázy a rentgenové vyšetření hrudníku.

Kompletní krevní obraz – jedná se o jednoduchý krevní test, který zkoumá buněčné složky v krevním řečišti. Patří mezi ně červené krvinky, které přenášejí kyslík do tkání, bílé krvinky, které bojují proti infekci a reagují na zánět a krevní destičky, které napomáhají při srážení krve. Krevní obraz poskytuje podrobné informace o počtu, velikosti a tvaru různých typů buněk a identifikuje přítomnost abnormálních buněk.

Biochemický profil - Jedná se o sérii testů provedených z krevního séra, které tvoří tekutou složku krve. Tyto testy poskytují informace o tom, jak dobře fungují různé orgány těla, a pomáhají odhalit přítomnost některých metabolických poruch. Jde o testy pro posouzení jater a ledvin, vyloučení cukrovky, případně onemocnění dalších orgánových systémů.

Jsou-li v biochemickém profilu drobné odchylky, veterinář může jednoduše doporučit opakované vyšetření s odstupem času; v závislosti na abnormalitách, může to být za několik dní, několik týdnů nebo několika měsíců. V indikovaných případech, doporučí rozsáhlejší diagnostiku nebo přídavné speciální zkoušky a / nebo zobrazovací techniky (rentgen, ultrazvuk).

Vyšetření moči - zahrnuje chemický rozbor vzorku, stejně jako mikroskopické vyšetření močového sedimentu. Analýza moči poskytuje informace o tom, jak efektivně pracují ledviny, dále identifikuje přítomnost zánětu nebo infekce ledvin a močového ústrojí, a může detekovat přítomnost základního metabolického onemocnění, jako je cukrovka. Analýza moči je nezbytná pro úplné zhodnocení močového systému. Měla by být prováděna rutinně jako součást vyšetření, a je zvláště důležité u starších pacientů z důvodu zvýšené frekvence onemocnění ledvin u staršího zvířete.

Vyšetření štítné žlázy

Štítná žláza je jako „termostat“, který „nastaví“ rychlost metabolismu celého organizmu. Nejčastějším onemocněním štítné žlázy u psů je tzv. hypotyreóza, když štítná žláza neprodukuje dostatečné množství hormonů štítné žlázy. U koček je to naopak hypertyreóza, když štítná žláza produkuje nadbytek hormonů štítné žlázy. Funkce štítné žlázy by měly být testovány běžně u starších psů a koček, a to zejména v případě, že pes nevysvětlitelně přibírá na tělesné hmotnosti, je rychle unavitelný, trpí opakujícími se kožními nebo ušními infekcemi, nebo ztrácí chlupy na bocích těla a ocasu. U koček je to zase nevysvětlitelné hubnutí při zachované nebo nadměrné chuti k jídlu, nervozita či nepokoj.

Rentgen hrudníku (tři projekce). Toto je velmi přínosné vyšetření mající v moderní medicíně stále nezastupitelnou úlohu. Může významně napomoci prvotní diagnóze celé řady chorob, které se mohou objevit. Např. onemocnění srdce nemusí být doprovázeno srdečním šelestem nebo např. snížená vitální kapacita plic nemusí způsobovat zjevné dechové potíže apod. RTG plic nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Preventivní péče pro starší psy a kočky je jednoduchý a účinný způsob monitorování zdraví staršího zvířete. Včasné odhalení a náprava zdravotních problémů pomohou zajistit, aby Váš mazlíček zůstal zdravý a aktivní co nejdelší dobu.