Dle vědců nejsou důkazy, že by byla pornografie škodlivá

ŘÍM Všechno zavinila pornografie na internetu. Působí však skutečně nepříznivě na naše zdraví? Pornografie na internetu je středem různých polemik o tom, jak škodí člověku. Podle expertů však nejsou vědecké důkazy, že by měla negativní účinky. Píše o tom italský deník La Repubblica.

„Nikdy jsem neviděl žádného milovníka Star Wars vyjít si do ulic s laserovým mečem. Ani westerny neprodukují pistolníky. Tvrzení, že pornografie je s to negativně ovlivnit sexualitu, není vědecky podepřeno,“ říká Emmanuele Jannini, profesor endokrinologie a sexuologie na univerzitě Tor Vergata v Římě Diskuse, staré jako internet sám, v posledních měsících zesílily ve Spojených státech v souvislosti s iniciativou jedné letušky, která za letu přiměla jednoho cestujícího, aby si přesedl na jiné místo. A důvod? Třicátník sledoval pornofilm na svém chytrém telefonu a uváděl tak do silných rozpaků šestnáctiletou dívku, která seděla vedle něho.



Podporuje sexuální násilí, vytváří závislost, ničí manželství i jednotlivce. To jsou hlavní obvinění, která vznášejí odpůrci pornografie. Jedna věc je jistá: pornografie je stará jako samo lidstvo. Její první formy můžeme vysledovat na jeskynních malbách v jeskyni Lascaux v jihozápadní Francii, které pocházejí z doby mladšího paleolitu, uvádí profesor Jannini. Je to starobylá neřest, jejímž uživatelem byl téměř vždy muž.

William Fisher a Taylot Kohut z kanadské Univerzity Západního Ontaria ve svém článku publikovaném v Journal of Sexual Medicine ukázali, že zkoumání vztahu mezi pornografií a agresivním či násilnickým chováním vůči ženám dosud nepřineslo konzistentní výsledky. Nakonec i Batman je negativním příkladem. Násilnické chování superhrdinů nás nepohoršuje, protože víme, že jde o výmysl.

„Když ovšem chybí schopnost rozlišovat mezi fikcí a realitou, může se stát pornografie problémem,“ upozorňuje profesor Jannini. Rizikovými objekty jsou mladí lidé předpubertálního věku, kteří se začínají sbližovat se sexualitou a kteří by mohli napodobovat tyto modely ve svých prvních zkušenostech. „Pornografie, jak tradiční, tak internetová, pro ně představuje neznámé území. A to je ta chvíle, kdy musí zasáhnout škola nebo rodina, a to bez moralizování, aby mladému člověku vysvětlily, že jde o zkreslený obraz sexuality,“ říká Jannini.

Mimo prepubertálního věku se jen vzácně setkáváme s případy závislosti nebo změny zvyklostí. „Samozřejmě tu máme případy závislosti, ale v nepatrném množství. Takový člověk není schopen dívat se na svět realisticky,“ uvádí profesor Jannini. U pedofilů proto zhlédnutí pornografického filmu posiluje jejich úchylku. V některých případech psychopatologických postižení pak může takový film představovat reálný sexuální vztah. „Nesmíme směšovat příčiny a následky. V těchto případech pornografie posiluje již přítomné úchylky,“ poznamenává Jannini. paralymp

Podle experta se snaha cenzurovat internetovou pornografii rodí spíše z vůle omezovat svobodu informací na internetu. „Tyto osoby se pohoršují a snadno přijímají tezi, že pornografie může změnit sexualitu. Škoda, že neexistuje žádný vědecký důkaz, který by to podepřel; jde jen o falešnou záminku, jak kontrolovat internet,“ dodává profesor Jannini.