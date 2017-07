Do brněnské zoo se po 14 letech vracejí lvi, přijede lvice Kivu

BRNO Do brněnské zoo se po 14 letech vracejí lvi, v úterý přicestuje do Brna z Ústí nad Labem samice lva konžského Kivu. Samec Lolek dorazí o pár týdnů později. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla mluvčí zahrady Gabriela Tomíčková. Zoo pro lvy vybudovalo novou expozici za 17 milionů korun, slavnostně otevřena bude na konci srpna.

Na návrat lvů do Brna se připravují nejen jejich budoucí chovatelé, ale i samotná zvířata. „Zatímco chovatelé se seznamují s novým zařízením a s chovatelskými podmínkami v domovských institucích obou lvů, aby jim co nejvíc usnadnili stěhování, Kivu s Lolkem se učí používat přepravní bedny, aby do nich před transportem uměli nastoupit bez uspání,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Kivu se narodila v roce 2012 v lisabonské zoo, ústecká zoo ji získala o dva roky později. Po příjezdu se lvice začne seznamovat s ubikací. Samec Lolek, který se v Gdaňsku narodil v roce 2015, je zvyklý na život ve větší skupině. Podle chovatelů by těžko sám snášel první dny života v novém, neznámém prostředí, proto dorazí později. ‚Pandí diplomacie‘ v Berlíně. Merkelová a čínský prezident otevřeli v zoo nový pavilon Oba lvi budou mít v ubikaci k dispozici vlastní box a seznamovat se budou přes kontaktní místo. Teprve po asi dvou týdnech se poprvé setkají na odstavném dvorku. Jak mluvčí uvedla, první přímý kontakt může být bouřlivý, ale chovatelé budou připraveni situaci zvládnout.

„Při výběru zoologické zahrady, která poskytne lvy do naší nové expozice, jsme hledali takovou, která chová lvy konžské, poddruh pocházející z oblasti Kalahari,“ uvedl Hovorka. Lví areál bude totiž součástí komplexní expozice Kalahari, představující zvířenu ze suchých oblastí jihozápadní Afriky, v jejímž středu se nachází poušť Kalahari. Stavbu expozice zoo zahájila loni v srpnu, slavnostní otevření je v plánu 26. srpna. Je umístěna u Africké vesnice na samém vrcholku Mniší hory a zaujímá rozlohu bezmála 5000 metrů čtverečních. Lvi konžští obývají jihozápad Afriky, kde se přizpůsobili extrémním podmínkám pouští Kalahari a Namib. Do Zoo Brno se lvi vrátí po čtrnácti letech. Poslední brněnský lev, samec Bali, odešel do Zoo Les Sables d?Olonne ve Francii v roce 2003. Důvodem byly nevyhovující podmínky pro chov těchto šelem. Brněnská zoo chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 a například v letech 1962 až 1972 odchovala 11 lvíčat.