Domažlice zavedly povinné čipování psů, v kraji je to ojedinělé

Kromě Plzně, kde je čipování psů povinné asi deset let, je postup Domažlic v kraji výjimečný. Žádné jiné větší město takovou povinnost ve vyhlášce nemá.



Lidé, kteří chovají v Domažlicích psa, musí stihnout čipování do konce srpna. Ti, kteří si pořídí štěně, by ho měli nechat označit od tří měsíců stáří. Na radnici pak stačí donést doklad od veterináře a město poplatek za označení psa proplatí do 600 korun. Dle zjištění se cena za označení psa čipem pohybuje zhruba od 500 do 650 korun. Staří nebo nemocní psi, kterým by podle mínění veterináře mohlo čipování zdravotně ublížit, nemusí být označeni. Na úřad ale musí jejich majitel donést potvrzení.



„V Domažlicích máme kolem 900 evidovaných psů a ročně jich strážníci odchytí kolem 90. Pokud budou zatoulaní psi označeni čipem, výrazně se tak usnadní práce při hledání jejich majitele. Rychlejší dohledání majitele usnadní i komplikace v případě, že by pes někoho pokousal,“ řekl starosta Miroslav Mach (Sdružení pro město Domažlice).

Když se pes zatoulá

U čipovaného psa se snadno zjistí majitel. Stačí čip přejet speciální čtečkou a kontakty se okamžitě zobrazí. Čip se aplikuje jednorázovou jehlou do podkoží, nejčastěji na levou stranu krku zvířete, a je pro něj bezbolestná. Pro cestování se psem do zemí EU je čip povinný od roku 2004.



Mach se domnívá, že povinné čipy zavedou i ostatní města. „Problematika zatoulaných a ztracených psů trápí všechny starosty a obce a města stojí odchyt zvířat a následná péče o ně nemalé prostředky,“ dodal. Povinnost mít psa označeného čipem platí v Plzni zhruba deset let. Ve městě je evidováno kolem 12 500 psů. Náklady na čipy plně proplácí město.

I v jiných městech kraje oslovení strážníci připustili, že okamžité zjištění majitele by jim pomohlo a usnadnilo postup při nálezu zatoulaného psa. Vyhlášky o povinném čipování ale nemají v Tachově, Rokycanech ani v Klatovech a většinou o nich ani neuvažují.