Dostatek sexu má u starších lidí dobrý vliv na funkce mozku. Může i zvýšit inteligenci

Nová studie oxfordské univerzity a univerzity v Coventry zjistila, že pokud mají starší lidé hodně sexu, pomáhá to udržet funkce mozku a zvyšuje jeho výkonnost. Dokonce dostatek sexu může starším lidem zvýšit inteligenci.

Při výzkumu vědci dvou prestižních britských univerzit pracovali s 73 osobami ve věku mezi 53 až 83 roky. Ptali se jich na jejich sexuální život, zejména je zajímala jeho četnost. Dále je zajímalo jejich celkové zdraví a životní styl. Zprávu přinesl britský deník The Independent.

Následně sledované lidi podrobili různým testům a měřením funkcí mozku, zejména pozornosti, paměti, zraku a plynulosti jazyka. Výsledky zjisitli, že sledované objekty, které uvedly větší sexuální aktivitu, měly nejlepší výsledky ve všech sledovaných disciplínách.

Studie publikovaná v časopise The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences říká: „Celkové kognitivní výsledky jsou konzistentě vyšší u těch, kteří jsou sexuálně aktivní oproti těm, kteří mají sexu méně. Současná studie ukazuje, že starší ženy a muži, kteří jsou sexuálně aktivní, mají lepší kognitivní funkci, než ti, kteří sexuální aktivity neprovozují nebo jsou sexuálně aktivní méně.“