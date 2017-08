Drama mužského kotníku. I ponožkové pobláznění by mělo mít své meze

Málokterý premiér fascinuje lesklé magazíny tak jako fešácký Kanaďan Justin Trudeau. V poslední době si redaktoři začali všímat jeho pestrobarevných ponožek. Sám je označil za vynikající věc k prolomení ledů: Nemusíte začít „bezpohlavní“ konverzaci o počasí, ale o vzorečku, který zdobí váš kotník vykukující z oblekových kalhot.

Trend barevných, veselých, komických, ulítlých (vyberte si dle libosti) ponožek je už letitý. Ale pravdou je, že do konzervativních politických kruhů moc nepronikl. Byť si Čekstajl pamatuje, že v jedné z předvolebních debat takových pět šest let nazpět měl kníže Schwarzenberg hnědozelený oblek a k němu jasně červené ponožky. A zhruba takto dlouho se také pestrobarevné „obaly“ pánských kotníků výrazněji prosazují. Vzestup to byl pozvolný.

Nejdřív se objevily barvené špičky a paty – upřímně vedené hlavně pohodlím při párování po vyndání z pračky. Pak barevné odlišení postupovalo výše, třeba v podobě proužku. A pak se červená, oranžová, růžová, zelená, žlutá – no v podstatě jakákoliv myslitelná barva – přelila na celou plochu. Následně už bylo málo jen oživovat oděv cihlově zbarvenou ponožkou a nastoupily pestré vzory nebo i obrázky odkazující na film nebo seriál.



Třeba jako v případě Trudeaua při setkání s jeho irským protějškem (viz. snímek). Byl den Hvězdných válek, a tak kanadský premiér ke klasickému obleku navlékl na jednu nohu žlutou ponožku a la C3PO a na druhou modrobílou – odkazující na R2D2. Podobně rozvernými ponožkami oblažoval diváky poslední řady StarDance nekonečně vysoký herec Roman Zach. A Marek Eben vyfasoval jako dárek sadičku černých fusek s obličeji Simpsonových.

Čekstajl je zastáncem toho, že i ponožkové pobláznění by mělo mít své meze (a to přesto, že autor těchto řádků je velkým vyznavačem barevných ponožek a dá mu vždy velmi zabrat najít černý pár, pokud je ho třeba).

Takže komiksové a jiné postavičky nebrat. Pokud tedy nechcete skutečně právě ponožkami slavit den Hvězdných válek nebo narozeniny Lízy Simpsonové (nevím, jestli je vůbec má, ale věrní fanoušci jí jistě nějaké když tak vymyslí). Jinak to působí hodně infantilně.



Také pokud se chcete pouštět do divočejších vzorů, pamatujte, že i barvená ponožka by měla ladit, nebýt jen samoúčelným projevem rádoby kreativity. Být akcentem, konktrapunktem, hravým detailem. Pokud se vám předchozí slova zdají divná a nepochopitelná, pak prostě pestré vzory vynechte a vsaďte na jednodušší barevné ponožky. Nebo je volte k čistě černému outfitu a nechte je zazářit.

Za třetí. Ryze formální oděv vyžaduje klasiku, takže v nadšení z barevnosti nevyházejte všechny černé či tmavě modré ponožky. A teď to hlavní. Jsou módní puristé, kteří barevné ponožky odsuzují, a naopak guruové módy, kteří si myslí, že i ke smokingu v nanejvýš konzervativním pojetí je super vzít si křiklavé punčochy. Takže nakonec, jak v Čekstajlu už mnohokrát opakujeme: dělejte si s ponožkami a módou obecně, co vám libo, pokud je vám samotným tak příjemně. Oni to ti lidé, co lpí na estetickém prožitku z odívání, v nejhorším celkem bez úhony přežijí.