Druhý nejpoužívanější dopravní prostředek? Nákupní vozík

Patří mezi nejlepší příklady průmyslového designu 20. století a po automobilu je druhým nejpoužívanějším dopravním prostředkem. Nákupní vozík se poprvé rozjel přesně před 80 lety – 4. června 1937 v americkém městě oklahoma City.

Jeho vynálezce, Sylvan Goldman, byl protřelý a všímavý obchodník. Bylo dvacet let po otevření první samoobslužné prodejny v Memphisu, které se ve Spojených státech těšily čím dál větší oblibě. Sám Goldman vlastnil v oklahomě celou síť takových prodejen. Jenže ve třicátých letech ekonomiku zasáhla velká krize a obchody vázly.

Goldman začal přemýšlet, jak své zákazníky podnítit k větším nákupům, a přišel na to, že problémem by mohly být drátěné košíky. Zaprvé jsou malé a zadruhé z nich při naplnění po okraj bolí ruce. Kdyby se tedy nemuseli tahat s plnými košíky, mohli by kupovat víc potravin – a tržby jeho samoobsluh by stouply.



Když jednoho dne seděl ve své kanceláři, sáhl po skládací dřevěné židli, vzal košík a šel za údržbářem Fredem Youngem, který pracoval v jednom z jeho obchodů. Společně přidělali košík místo sedátka a k nohám připevnili kolečka. První neohrabaný nákupní vozík byl na světě a Goldmanovo jméno se navždy zapsalo do historie maloobchodu. Historikové však upozorňují, že nebyl jediný, kdo se vývojem nákupního vozíku zabýval. ve 30. letech vznikaly i další návrhy na košíky na kolečkách, avšak neujaly se.



Ani Goldmanův vynález se nestal hitem přes noc. Zprávy z té doby mluví o tom, že ženám příliš připomínaly kočárky – proč by před sebou měly tlačit další vozítko? A muži se nechtěli nechat zahanbit představou, že nejsou dost silní, aby unesli obyčejný nákupní košík. Goldman proto najal mladé modelky, které procházely samoobsluhami a vkládaly do vozíků zboží. Ale ani to nepomohlo, a tak sáhl po ženách i mužích nejrůznějšího věku a vzhledu. Teprve pak zákazníci na používání vozíků přistoupili, Goldman rozjel výrobu a brzy se z něj stal multimilionář.

Jeho nápad byl geniálně jednoduchý a konstrukce vozíků se za uplynulých osm desetiletí zásadně nezměnila – hlavně se zvětšoval jejich objem, aby se do nich vešlo víc zboží. Nejvýznamnější inovace přišla roku 1946, kdy majitel samoobsluh orla Watson vymyslel vyklápěcí zadní stěnu vozíku, které tak šlo jednoduše zasouvat jeden do druhého. Na parkovištích už proto nezabíraly tolik místa. A z Ameriky se spolu se samoobsluhou rozšířily do celého světa.