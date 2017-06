Dva úspěchy za víkend. Musk srazil ceny za cesty do vesmíru na historické minimum

SpaceX v pátek vyslala do vesmíru první bulharský telekomunikační satelit BulgariaSat-1. Ten by měl být, vedle vysílání a dalších komunikačních služeb, také využíván v krizových situacích, při kterých přestanou fungovat pozemní sítě. „Vypuštěním satelitu BulgariaSat-1 jsme vstoupili mezi přední kosmické země v Evropě,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf bulharské telekomunikační společnosti Maxim Zajakov.



SpaceX v této misi využila již jednou použitou část rakety Falcon 9. To se firmě v historii povedlo teprve podruhé, první úspěšný pokus o recyklaci rakety proběhl v březnu. První část, po rozdělení se zbytkem rakety, přistála na plovoucí plošině “Of Course I Still Love You“.



Druhým úspěchem SpaceX bylo vyslání deseti satelitů pro firmu Iridium Next. Raketa bez problémů vynesla satelity na oběžnou dráhu, avšak její recyklovatelná část málem nepřistála. Kvůli špatnému počasí musela být plošina s názvev „Just Read the Instructions“ pro přistání přesunuta. „Bude to těsné,“ uvedl Musk na svém Twitteru. Mise nakonec skončila úspěšně a ještě pokořila hranici osmi vypuštěných raket, což je rekord.

Vědci ze SpaceX zatím úspěšně přistáli s první částí rakety na mořské plošině třináctkrát. Na přistání s druhou částí pracují. Ta padá k zemi mnohem větší rychlostí a jde tedy o technicky náročnější operaci. Zrecyklovanou část rakety zatím použili pouze dvakrát. Díky částkám, které se recyklací ušetří, se však dá počítat s větším nasazením již použitých částí.



Iridium Next, pro kterou firma SpaceX vynesla satelity, se podle CNN chce mimo jiné věnovat také eliminaci takzvaných černých zón, což jsou místa, kde je nemožné sledovat komerční letadla. Kdyby se jim toho cíle povedlo dosáhnout, mohla by se ztracená letadla, jako například let MH370 v Malajsii, stát minulostí. Iridium Next chce do konce roku 2018 vyslat na oběžnou dráhu 75 satelitů. Deset z nich firma vyslala už v lednu, nedělní mise je rozšířila na dvacet.



Sped up version of today's rocket landing on the Droneship Just Read the Instructions (guess it did) Příspěvek sdílený Elon Musk (@elonmusk), Čen 25, 2017 v 2:41 PDT

Elon Musk, zakladatel SpaceX, víkendovými úspěchy potvrdil, že jeho společnost dokáže využívat alespoň část jednou použité rakety. Tím se sníží výdaje na vypuštění rakety až o třicet procent. V současnosti je Falcon 9 i bez recyklování starých částí schopná nejlevnější cesty na oběžnou dráhu.

Jedno vystřelení rakety, jež byla v minulosti použita, stojí 44 milionů dolarů (přes miliardu korun). Oproti tomu vypuštění nejdražší rakety, Saturnu 5, stálo v přepočtu na současný kurz asi 1.16 miliardy dolarů (přes 27 bilionů korun).

V létě tohoto roku má poprvé vyletět připravovaná raketa Falcon Heavy. Ta by měla být schopná odnést na oběžnou dráhu téměř 64 tisíc kilogramů a při plné zátěži má být nejvýdělečnější raketou na světě.