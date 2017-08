Epidemie žloutenky v Litoměřicích je pod kontrolou

LITOMĚŘICE Hygienici zvládli epidemii žloutenky typu A v Litoměřicích. Takzvanou nemocí špinavých rukou onemocnělo 23 lidí, řekl ředitel Krajské hygienické stanice Josef Trmal. Nemoc se dál nešíří, všichni nemocní žijí podle Trmala v jedné ubytovně.

„V současné době se zdá, že je situace pod kontrolou. Bylo tam provedeno rozsáhlé šetření s tím, že se řada případů vyhledala aktivně. To znamená, že žloutenka se v některých případech nemusí projevit navenek tak, že je člověk žlutý v očích či na kůži,“ uvedl Trmal s tím, že epidemie by měla být podchycena. „Nevylučuji ještě jeden dva případy, ale takto masově by se už neměla vyskytovat,“ doplnil hygienik.



Nemocní pocházejí ze sociálně slabých poměrů. Lékařskými testy museli projít všichni lidé, kteří s nakaženými přišli do kontaktu, tedy například i sociální pracovníci. „I pracovníci sociálních služeb, které tam poskytují služby, by měli být očkováni proti žloutence. Ne v případě, kdy je tam výskyt, ale vůbec pokud nastupují do této služby,“ dodal Trmal.



Žloutenka se od jara objevuje také v ústecké čtvrti Krásné Březno. Tady hygienici řešili i případy v základní a mateřské škole. Děti, které s nemocnými byly ve styku, musely na odběry.

Virus se vylučuje stolicí a vniká do těla ústy především v situaci, když lidé konzumují potraviny neumytýma rukama. Hygienici proto nabádají k umývání rukou teplou vodou a mýdlem po každé návštěvě toalety. Není vhodné ani sdílet svačinu, pití, cigaretu nebo ručník. Mezi příznaky nemoci patří zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů, nevolnost a také zežloutnutí očního bělma a kůže.