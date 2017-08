Exprezidentská nehoda. Klaus a několik módních přešlapů najednou

Šokování je jednou ze základních strategií v módě. Užívají ji návrháři, když chtějí přitáhnout pozornost ke své práci. O tom, že šokující oblečení může být podpisem, by mohly zase romány napsat celebrity s Lady Gaga v čele. Pokud ovšem nejste popová star, je třeba dobře si rozmyslet, zda je šok to pravé, čím chcete upoutat.

V minulých dnech se v šokujícím outfitu zjevil exprezident Václav Klaus. Jeho fotka v superuplých džínech motorkářského střihu doprovozených porozepnutými „double monk strap“ polobotkami a klasickým sakem oblétla nejdříve sociální sítě a pak i módně policejní rubriky bulváru.



Hlavní vyznění kritiky bylo, že jde o projev krize stárnoucího fauna. Čekstajl se rozhodně nehodlá zastávat Václava Klause staršího, jen by si dovolil upozornit, že věk výstřelky nezapovídá. Jak pravila Sue Kreitzmanová, autorka populárních amerických kuchařek, předloňská tvář obchodního domu Selfridges a Klausova vrstevnice: „Béžová zabíjí.“ Narážela tím na fakt, že od určitého věku se od žen (a také mužů) očekává nenápadnost a unylost reprezentovaná „bezbarvou“ béžovou.



Přitom dnešní životní styl vede lidi k tomu, být aktivní, a tedy i nápaditý v oblékání i ve velmi zralém věku. A jen tak na okraj: Dokážete si představit Micka Jaggera, který je o dva roky mladší než exprezident, jinak než v superslim kalhotách?

Ale zpět k exprezidentskému úletu. S „šokantním“ oblečením povětšinou pracují lidé, kteří skutečně pozornost přitáhnout potřebují (vykukující kalhotky či ňadérko celebrit, které zrovna nejsou nejvíc in, budiž toho důkazem). Klaus, byť ho nemusíte ctít, je jednoduše bývalý prezident a tím je dostatečně zajímavý. Navíc jeho názory, v nichž v touze, aby se na něj nezapomnělo, po odchodu z funkce přitvrzuje, budí kontroverze. A to by mělo dostačovat. Kontroverzní oblečení na osobě spjaté s (byť v Česku až přehnaným) hradním majestátem je komické.

A navíc absolutně nedotažené. Základní skladba je vlastně v pořádku. Džíny, košile, sako, dobré polobotky.

Středověký mnich

A teď ty přešlapy. Kalhoty mají děsivý design – ten je v podstatě špatně i na náctiletých chlapcích, natož na člověku, který svou bývalou funkcí má budit respekt. Blahobytné břicho kypící přes pas džínů body také nepřidá (a tím nevyčítáme exprezidentovi nějaké to kilo navíc, jen je třeba tomu přizpůsobit šatník). To, že ke všemu jde o kousek za pár stovek (dle sociálních sítí model za 50 euro), sráží auru státnickosti nositele ještě níž.

Sako k džínům by mělo být subtilnějšího střihu, aby výsledek působil mladistvě, což měl být asi záměr. Ohrnuté džíny a porozepnuté polobotky by vyžadovaly absenci ponožek (nebo skryté malé, které by nevykukovaly). Ale opět vzhledem k tomu, kdo je nositelem, je dandyovský prvek odepnuté přezky na botách, které jsou mimochodem odkazem na obuv středověkých mnichů, „mimózní“.

Jediné vysvětlení, které se zdá Čekstajlu smysluplné, je, že se po cestě na akci stala nějaká nehoda s kávou a vyslaný rychlý posel znal sice velikost, kterou má přinést, ale nad ničím jiným se nezamyslel. Shrnuto podtrženo. Chcete-li vybočit ze svého zaběhnutého stylu, je třeba dotáhnout detaily. Jinak to bude vždy vypadat, že jste vyrabovali cizí skříň.