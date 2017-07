Fidget spinnery jsou další zbraní USA, zaznělo na ruské státní televizi

Alexej Kazakov, moderátor ruské státní televize Rossija 24 podle serveru Newsweek řekl, že je fidget spinner mírně návykový a dělá lidi náchylnější k manipulaci.

Podle všeho tato informace zazněla v jednom z několika segmentů, které se zabývají škodlivými účinky fidget spinnerů. Ty jsou ve vysílání podezřívány z toho, že jsou americkými produkty pomáhajícími politické „nesystematické“ opozici v zemi.

Ruský žurnalista Alexey Kovalev byl jedním z prvních lidí, kteří poukazovali na zviditelňování hračky opozicí na Twitteru.

This is what Russian propaganda is like. This is the best it can do. And, supposedly the same people (there are no others) swayed US elex.