Francouz stráví týden uvnitř obřího kamene, poté hodlá vysedět tucet vajec

„Beru to jako cestu do nitra, abych zjistil, o čem tehnle svět je,“ řekl agentuře AFP čtyřiačtyřicetieltý výstřední performer krátce před tím, než se v pařížské moderní galerii Palais de Tokyo nechal zavřít do kusu vápence rozděleného na dvě poloviny, do jehož vnitřku je vyhloubena díra pouze mírně přesahujíc jeho tělesné rozměry.

Podobně bizarní projekty nejsou tomuto Francouzovi cizí. Dokázal například strávit dva týdny v břiše vycpaného medvěda, přeplout řeku v obří zašpuntované lahvi nebo pěšky přejít Francii ve zcela přímém směru bez uhýbání.

Uvnitř dvanáctitunového kamene má k dispozici otvor pro přísun kyslíku a rovněž prostory, kde má uskladněno sušené maso či tekutiny. Na otázky novinářů, jak bude řešit toaletu, prý odpovídat nechtěl.

Ve fyzicky i duševně náročných aktivitách nehodlá polevit ani poté, co bude z nitra vápence vyproštěn. Po týdnu samoty si naplánoval přibližně čtyřtýdenní pobyt ve společnosti 12 slepičích vajec, z nichž chce pomoci na svět kuřatům. Sedět na nich prý bude 24 hodin denně vyjma půlhodinové přestávky; jeho strava má v té době být bohatá na zázvor, který rozšiřuje cévy, což zvyšuje tělesnou teplotu a šanci na vylíhnutí kuřat. Ta, která se skutečně dostanou na svět, budou poté žít s umělcovými rodiči.